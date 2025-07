ETV Bharat / state

लखनऊ में होटल, ग्रुप हाउसिंग, मॉल, हॉस्पिटल के प्लॉट्स की नीलामी; शहर की प्राइम लोकेशन पर LDA दे रहा फ्लैट्स-300 भूखंड, जानिए डिटेल - AUCTION OF PLOTS FLATS IN LUCKNOW

एलडीए की सौगात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 4, 2025 at 7:07 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 7:22 AM IST 2 Min Read

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) व्यावसायिक व आवासीय सम्पत्तियों की सौगत लेकर आया है. शहर की प्राइम लोकेशन पर LDA की विभिन्न व्यावसायिक व आवासीय सम्पत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से आप ले सकेंगे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर चार जुलाई से ई-ऑक्शन पोर्टल खोला जा रहा है. इस बार का ई-ऑक्शन काफी खास होगा. इसमें 60-60 वर्गमीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड-फ्लैट्स के अलावा विभिन्न योजनाओं में ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, नर्सिंग होम, मैरिज हॉल, फैसेल्टीज, होटल, फाइन डाइन व मिश्रित भू-उपयोग आदि के 300 से अधिक भूखण्ड उपलब्ध होंगे. एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि प्राधिकरण ने पिछले ई-ऑक्शन में लगभग 450 करोड़ रूपये की सम्पत्ति बेची है. अब 04 जुलाई से पुनः ई-ऑक्शन पोर्टल खोला जा रहा है. इसके अंतर्गत सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक लोग 4 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे. जिसके बाद 08.08.2025 को पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई-ऑक्शन किया जाएगा.

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) व्यावसायिक व आवासीय सम्पत्तियों की सौगत लेकर आया है. शहर की प्राइम लोकेशन पर LDA की विभिन्न व्यावसायिक व आवासीय सम्पत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से आप ले सकेंगे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर चार जुलाई से ई-ऑक्शन पोर्टल खोला जा रहा है. इस बार का ई-ऑक्शन काफी खास होगा. इसमें 60-60 वर्गमीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड-फ्लैट्स के अलावा विभिन्न योजनाओं में ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, नर्सिंग होम, मैरिज हॉल, फैसेल्टीज, होटल, फाइन डाइन व मिश्रित भू-उपयोग आदि के 300 से अधिक भूखण्ड उपलब्ध होंगे. एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि प्राधिकरण ने पिछले ई-ऑक्शन में लगभग 450 करोड़ रूपये की सम्पत्ति बेची है. अब 04 जुलाई से पुनः ई-ऑक्शन पोर्टल खोला जा रहा है. इसके अंतर्गत सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक लोग 4 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे. जिसके बाद 08.08.2025 को पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई-ऑक्शन किया जाएगा. अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि हरदोई रोड स्थित बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-एच में नियोजित किए गए 60-60 वर्गमीटर के आवासीय भूखण्डों को भी ई-ऑक्शन में शामिल किया जाएगा. इन भूखंड की आरक्षित दर 32955 रूपये प्रति वर्गमीटर है. इसके अलावा गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, शारदा नगर, सीजी सिटी, कानपुर रोड व ट्रांसपोर्ट नगर समेत अन्य योजनाओं में स्थित व्यावसायिक, मॉल/मल्टीप्लेक्स, सिटी क्लब, ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, नर्सिंग होम, फैसेल्टीज, होटल, कम्यूनिटी सेंटर, सीएनजी स्टेशन/पेट्रोल पम्प, आवासीय व मिश्रित भू-उपयोग के भूखण्ड भी इस ई-ऑक्शन के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं. यह भी पढ़ें: कानपुर में गरजा KDA का बुलडोजर; 20 करोड़ की जमीन से हटाया अवैध कब्जा, अब लोगों को मिलेंगे प्लॉट

Last Updated : July 4, 2025 at 7:22 AM IST