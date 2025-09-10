ETV Bharat / state

ज्योतिर्मठ पुनर्निर्माण के डीपीआर प्रेजेंटेशन में बुलावा न मिलने पर विरोध, अतुल सती ने DPR में गिनाई खामियां

ज्योतिर्मठ में पुनर्निर्माण के डीपीआर प्रेजेंटेशन में कई लोगों को नहीं मिला बुलावा, विरोध के बाद जारी हुआ दूसरा पत्र, जानिए क्या है पूरा मामला

पुनर्निर्माण डीपीआर प्रेजेंटेशन (Jyotirmath Reconstruction Work)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2025 at 1:39 AM IST

देहरादून: जोशीमठ अब ज्योतिर्मठ में दरार के बाद सीवेज और ड्रेनेज ट्रीटमेंट कार्यों की डीपीआर के पब्लिक प्रेजेंटेशन रखा गया. जिसमें जोशीमठ नगर पालिका अध्यक्ष और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को नहीं बुलाया गया. जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो फिर दोबारा से पत्र जारी हुआ. वहीं, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने इस प्रेजेंटेशन के बाद अपनी कई महत्वपूर्ण चिंताएं सामने रखी है.

साल 2023 में जोशीमठ में भू धंसाव और दरार पड़ी थी, लेकिन 2 सालों के बाद भी सीवेज और ड्रेनेज ट्रीटमेंट के काम अधर में लटके हुए हैं. बीती 8 सितंबर को इस संबंध में कार्यदायी संस्थाओं की ओर से सीवेज और ड्रेनेज ट्रीटमेंट कार्यों की डीपीआर के पब्लिक प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस पब्लिक प्रेजेंटेशन में जोशीमठ के प्रथम नागरिक यानी नगर पालिका अध्यक्ष को ही नहीं बुलाया गया.

इतना ही नहीं जोशीमठ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका सभासद के अलावा जोशीमठ को संवारने के लिए सबसे ज्यादा प्रयासरत 'जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति' के पदाधिकारी अतुल सती के साथ अन्य स्टेकहोल्डर्स को भी इस बैठक में शामिल होने की सूचना नहीं दी गई. ना ही इसके लिए जारी हुए पत्र में इन लोगों का जिक्र था.

Jyotirmath Reconstruction Work
पहले जारी पत्र (फोटो सोर्स- SDM Office Jyotirmath)

जैसे ही जोशीमठ में कार्यदायी संस्थाएं पब्लिक प्रेजेंटेशन आयोजन के लिए पहुंचे, वैसे ही स्थानीय लोगों ने इस आयोजन का विरोध कर दिया. जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी अतुल सती ने बताया कि 8 सितंबर 2025 को ज्योतिर्मठ तहसील में आपदा कार्यों के तहत सीवेज ड्रेनेज ट्रीटमेंट कार्यों की डीपीआर का पब्लिक प्रेजेंटेशन होने की जानकारी मिली थी, लेकिन उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई.

पहले जारी सूचना में नगर पालिका अध्यक्ष सभासद एवं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति समेत अन्य स्टेकहोल्डर्स को इस बैठक में शामिल होने की न सूचना दी गई और न ही उप जिलाधिकारी की ओर से जारी पत्र में उल्लेख किया गया.

Jyotirmath Reconstruction Work
विरोध के बाद जारी नया पत्र (फोटो सोर्स- SDM Office Jyotirmath)

जब जिलाधिकारी को इसका संज्ञान लेने और मामले में आपत्ति की गई, तब चमोली डीएम के हस्तक्षेप के बाद नया पत्र जारी किया गया. वो पत्र भी संबंधित लोगों को दिया नहीं गया. उप जिलाधिकारी के इस कृत्य पर संघर्ष समिती ने बैठक में अपनी आपत्ति जाहिर की. उन पर पार्टी का पक्षकार बनने का आरोप लगाते हुए उनकी निंदा की गई.

"ज्योतिर्मठ नगर पहले ही आपदा प्रभावित है, उस पर ऐसे अधिकारी जो जनता को ही बांटने का काम करें वो और बड़ी आपदा हैं. हम जिलाधिकारी और सरकार से अक्षम अधिकारियों को यहां से तुरंत हटाने की मांग करते हैं."- अतुल सती, पदाधिकारी, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति

"ज्योतिर्मठ की जनता ने लड़कर आंदोलन के बूते नगर की रक्षा के लिए सरकार को धन आवंटन के लिए राजी किया है. आज दो साल से ज्यादा समय बीतने पर भी ज्योतिर्मठ स्थिरीकरण और रक्षा के कार्यों में कोई प्रगति नहीं दिख रही है."- अतुल सती, पदाधिकारी, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति

सीवरेज और ड्रेनेज ट्रीटमेंट की डीपीआर से खुश नहीं ज्योतिर्मठ के लोग: अतुल सती ने कहा कि इस बैठक से ये साबित हुआ कि किस तरह अलग-अलग संस्थाओं को डीपीआर का कार्य दिया जा रहा है. वो किस तरह जनता के धन को बर्बाद कर रहे हैं. सीवेज ड्रेनेज ट्रीटमेंट की अब जाकर सार्वजनिक की गई. डीपीआर पर सभी उपस्थित लोगों ने घोर आपत्ति व्यक्त की. पूरी डीपीआर में तमाम खामियां हैं.

Jyotirmath Reconstruction Work
ज्योतिर्मठ में पुनर्निर्माण डीपीआर प्रेजेंटेशन (Jyotirmath Reconstruction Work)

जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति डीपीआर में बताई ये कमियां-

  1. डीपीआर में पूरे नगर को शामिल नहीं किया गया है.
  2. सीवेज ट्रीटमेंट के लिए एक ही एसटीपी प्रस्तावित है, जो वर्तमान की 25 हजार आबादी की जरूरतों के लिए ही पूरी तरह अपर्याप्त है. भविष्य में जनसंख्या बढ़ने पर क्या होगा?
  3. नालों के ट्रीटमेंट के बारे में सर्वेक्षण करने वालों को उनके हेड-टेल का ही ठीक से पता नहीं है.
  4. सेना, आईटीबीपी के सीवेज की जानकारी नहीं है, जो कि लापरवाही और कार्यों के प्रति गंभीरता के स्तर को दिखाता है.

वहीं, अतुल सती ने आरोप लगाया कि ढाई साल से जनता को गुमराह किया जा रहा है. डीपीआर-डीपीआर का खेल खेला जा रहा है. एक विभाग से दूसरे विभाग को डीपीआर की फाइल हस्तांतरित हो रही है. जिसमें जनता का धन बर्बाद किया जा रहा है. ढाई साल बीतने पर भी अभी तक प्रभावितों का पूरी तरह से पुनर्वास नहीं हो पाया है.

भूमि का मूल्य और अन्य बहुत से पुनर्वास मुआवजे के कार्य अधूरे हैं. जिससे जनता में दिनोंदिन आक्रोश और अपने भविष्य की चिंता बढ़ रही है. जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति सरकार से मांग करती है कि ज्योतिर्मठ के स्थिरीकरण और सुरक्षा के कार्यों को जल्दी शुरू किया जाए. साथ ही प्रभावितों के मुआवजे पुनर्वास के कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं.

