करवाचौथ पर HPTDC के होटलों में आकर्षक ऑफर, सरगी की थाली के साथ किराए में मिलेगी इतने फीसदी छूट

शिमला: दस अक्तूबर को करवाचौथ मनाया जाएगा. करवाचौथ को लेकर बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है. करवाचौथ मनाने के लिए बाहरी राज्यों से लोग पहाड़ों का रुख करते हैं. खासकर शिमला, कुल्लू मनाली और धर्मशाला में बाहरी राज्यों से बढ़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं. वहीं, करवाचौथ के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.

अगर आप भी घर से दूर करवाचौथ मनाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एचपीटीडीसी( हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निग) बहुत अच्छी डील लेकर आया है. करवाचौथ के लिए पर्यटन निगम सहित निजी होटलों ने कई आकर्षक पैकेज जारी किए हैं. हिमाचल पर्यटन निगम ने एचपीटीडीसी के होटलों में नौ और दस अक्तूबर को कमरों की बुकिंग पर दस फीसदी की छूट देने का एलान किया है. इसके अलावा सरगी और पूजा थाली निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी. रात्रि प्रवास, विशेष डिनर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और चांद देखने के लिए छत या ओपन टैरेस व्यू की सुविधाएं शामिल हैं.