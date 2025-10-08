करवाचौथ पर HPTDC के होटलों में आकर्षक ऑफर, सरगी की थाली के साथ किराए में मिलेगी इतने फीसदी छूट
करवाचौथ मनाने के लिए बाहरी राज्यों से लोग पहाड़ों का रुख करते हैं. इस दिन पर्यटकों के लिए एचपीटीडीसी ने खास ऑफर जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 4:32 PM IST
शिमला: दस अक्तूबर को करवाचौथ मनाया जाएगा. करवाचौथ को लेकर बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है. करवाचौथ मनाने के लिए बाहरी राज्यों से लोग पहाड़ों का रुख करते हैं. खासकर शिमला, कुल्लू मनाली और धर्मशाला में बाहरी राज्यों से बढ़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं. वहीं, करवाचौथ के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.
अगर आप भी घर से दूर करवाचौथ मनाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एचपीटीडीसी( हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निग) बहुत अच्छी डील लेकर आया है. करवाचौथ के लिए पर्यटन निगम सहित निजी होटलों ने कई आकर्षक पैकेज जारी किए हैं. हिमाचल पर्यटन निगम ने एचपीटीडीसी के होटलों में नौ और दस अक्तूबर को कमरों की बुकिंग पर दस फीसदी की छूट देने का एलान किया है. इसके अलावा सरगी और पूजा थाली निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी. रात्रि प्रवास, विशेष डिनर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और चांद देखने के लिए छत या ओपन टैरेस व्यू की सुविधाएं शामिल हैं.
इसके अलावा होटल में सुबह 3-4 बजे के बीच निशुल्क सरगी की व्यवस्था की जाएगी, जैसे फिरनी, केला, दूध का गिलास, गुलाब जामुन और मट्ठी शामिल रहेगी. भुगतान के आधार पर करवाचाैथ व्रत व पूजा सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी. साथ ही होटल की ओर से अर्घ, पूजा थाली और करवा (चावल, उड़द दाल, साबुत,दूर्वा, फूल, सिंदूर आदि के साथ) की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी. 10 अक्तूबर को एचपीटीडीसी अतिथियों को भुगतान के आधार पर विशेष व्रत थाली प्रदान करेगा. कई निजी होटल भी इसी तरह की छूट और आकर्षक पैकेज होटलों में दे रहे हैं.
करवाचौथ को लेकर पर्यटन निगम की ओर से विशेष पैकेज जारी किया गया है. 9 और 10 अक्टूबर को बुकिंग करने पर दस फीसदी छूट के साथ ही सुहागिनों को पूजा की सामग्री भी मुहैया करवाई जाएगी.- अनिल तनेजा, जनरल मैनेजर, एचपीटीडीसी
