छत्तीसगढ़ी सभ्यता और देवी की आराधना का संगम शिवाजी नगर का डांडिया ग्राउंड, टोकनी से मनमोहक सजावट

नवरात्रि में कोरबा का शिवाजी नगर ग्राउंड

500 टोकनी से सजाया गया: छत्तीसगढ़ी परंपरा को बढ़ावा देते हुए यहां पंडाल के एंट्री गेट में टोकरियां लगाई गई हैं. साथ ही टोकरियों के बीच रंग-बिरंगी लाइट से ग्राउंड की सजावट में चार चांद लग गए हैं जो लोगों का मन मोह रहा है. यहां करीब 500 टोकनी की सजावट की गई है.

कोरबा का शिवाजी नगर ग्राउंड में नवरात्रि पर आकर्षक सजावट

कोरबा: शहर के शिवाजी नगर में लगातार 32वें वर्ष गरबा-डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए इस बार आयोजन समिति ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सभ्यता की थीम परपर एंट्री गेट और ग्राउंड की विशेष सजावट की है.

टोकनी से मनमोहक सजावट

हर वर्ष अपनाई जाती है नई थीम: शिवाजी नगर गरबा-डांडिया समिति द्वारा हर वर्ष नए-नए थीम पर सजावट कराई जाती है, जो आकर्षक होती है. समिति ने पिछली बार इनडोर थीम पर सजावट की थी. लेकिन इस वर्ष की थीम और ज्यादा लोगों को लुभा रही है.

मनोकामना ज्योति कलश के लिए भी एक अलग कमरा बनाया गया है.

हम लोगों ने सोचा कि इस बार छत्तीसगढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए. समिति के लोग बेहद समर्पण के साथ 9 दिनों तक माता की सेवा की जाती है. यहां आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जाता है-. शीला तिवारी, शिवाजी नगर की निवासी

सेल्फी जोन की तरह बना: टोकरी की सजावट इतनी मनमोहक है कि, ये सेल्फी जोन की तरह बन गया है. जहां युवा समेत हर वर्ग के लोग फोटो लेने के बाद ही डांडिया मैदान में उतर रहे हैं.

500 टोकनी से सजाया गया

हमने कुछ अलग करने का सोचा, जो लोगों को खासा पसंद आ रहा है, यहां आने वाले लोग फोटो और सेल्फी ले रहे हैं. हमें खुशी है कि हमारा प्रयास लोगों को पसंद आया. 9 दिनों तक यहां माता की आराधना के साथ ही डांडिया का आयोजन करते हैं- स्थानीय पार्षद अनुज

शिवाजी नगर का डांडिया ग्राउंड, टोकनी से मनमोहक सजावट

सजावट, परंपरा और रोजगार तीनों एक साथ: समिति के सचिव नागेंद्र का कहना है कि इस बार के छत्तीसगढ़ी थीम के लिए हमने बंसोड़ जनजाति के लोगों को को टोकनी का ऑर्डर दिया था. जिससे उनकी भी कमाई हुई, उन्हें भी रोजगार मिला. साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ.

ऐसी थीम को हमने अपनाया जिसमें माता की आराधना के साथ सभ्यता को भी संरक्षित किया जा सके- नागेंद्र श्रीवास, सचिव, डांडिया उत्सव समिति

छत्तीसगढ़ी सभ्यता और देवी की आराधना का संगम शिवाजी नगर का डांडिया ग्राउंड

शिवाजी नगर में पूरे नवरात्रि के दौरान माहौल भक्तिमय बना रहता है. ग्राउंड पर माता का मंदिर भी स्थित है, जहां पूरे 9 दिनों तक माता की आराधना होती है. वहीं ग्राउंड में दशहरा के अवसर पर रावण दहन भी किया जाता है. मनोकामना ज्योति कलश के लिए भी एक अलग कमरा बनाया गया है.