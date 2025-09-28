छत्तीसगढ़ी सभ्यता और देवी की आराधना का संगम शिवाजी नगर का डांडिया ग्राउंड, टोकनी से मनमोहक सजावट
कोरबा का शिवाजी नगर ग्राउंड नवरात्रि में युवाओं के साथ हर वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रहा है. खास थीम पर सजावट हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 7:50 PM IST
कोरबा: शहर के शिवाजी नगर में लगातार 32वें वर्ष गरबा-डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए इस बार आयोजन समिति ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सभ्यता की थीम परपर एंट्री गेट और ग्राउंड की विशेष सजावट की है.
500 टोकनी से सजाया गया: छत्तीसगढ़ी परंपरा को बढ़ावा देते हुए यहां पंडाल के एंट्री गेट में टोकरियां लगाई गई हैं. साथ ही टोकरियों के बीच रंग-बिरंगी लाइट से ग्राउंड की सजावट में चार चांद लग गए हैं जो लोगों का मन मोह रहा है. यहां करीब 500 टोकनी की सजावट की गई है.
हर वर्ष अपनाई जाती है नई थीम: शिवाजी नगर गरबा-डांडिया समिति द्वारा हर वर्ष नए-नए थीम पर सजावट कराई जाती है, जो आकर्षक होती है. समिति ने पिछली बार इनडोर थीम पर सजावट की थी. लेकिन इस वर्ष की थीम और ज्यादा लोगों को लुभा रही है.
हम लोगों ने सोचा कि इस बार छत्तीसगढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए. समिति के लोग बेहद समर्पण के साथ 9 दिनों तक माता की सेवा की जाती है. यहां आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जाता है-. शीला तिवारी, शिवाजी नगर की निवासी
सेल्फी जोन की तरह बना: टोकरी की सजावट इतनी मनमोहक है कि, ये सेल्फी जोन की तरह बन गया है. जहां युवा समेत हर वर्ग के लोग फोटो लेने के बाद ही डांडिया मैदान में उतर रहे हैं.
हमने कुछ अलग करने का सोचा, जो लोगों को खासा पसंद आ रहा है, यहां आने वाले लोग फोटो और सेल्फी ले रहे हैं. हमें खुशी है कि हमारा प्रयास लोगों को पसंद आया. 9 दिनों तक यहां माता की आराधना के साथ ही डांडिया का आयोजन करते हैं- स्थानीय पार्षद अनुज
सजावट, परंपरा और रोजगार तीनों एक साथ: समिति के सचिव नागेंद्र का कहना है कि इस बार के छत्तीसगढ़ी थीम के लिए हमने बंसोड़ जनजाति के लोगों को को टोकनी का ऑर्डर दिया था. जिससे उनकी भी कमाई हुई, उन्हें भी रोजगार मिला. साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ.
ऐसी थीम को हमने अपनाया जिसमें माता की आराधना के साथ सभ्यता को भी संरक्षित किया जा सके- नागेंद्र श्रीवास, सचिव, डांडिया उत्सव समिति
शिवाजी नगर में पूरे नवरात्रि के दौरान माहौल भक्तिमय बना रहता है. ग्राउंड पर माता का मंदिर भी स्थित है, जहां पूरे 9 दिनों तक माता की आराधना होती है. वहीं ग्राउंड में दशहरा के अवसर पर रावण दहन भी किया जाता है. मनोकामना ज्योति कलश के लिए भी एक अलग कमरा बनाया गया है.