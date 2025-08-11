अंबाला: हरियाणा के अंबाला छावनी के पल्लेदार मोहल्ले में एक ज्वेलरी शॉप संचालक की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट की कोशिश की. इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. दुकानदार पर आरोपी ने बार-बार मिर्च पाउडर फेंकने का प्रयास किया है. हालांकि चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका. दुकानदार ने शोर मचाना शुरू किया तो लोग वहां पहुंच गए और हमलावर को पकड़ लिया. इस दौरान लोगों ने भी उसकी धुनाई कर दी. मौके पर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया.

आंखों में मिर्च डालकर लूट का प्रयास: वहीं, पीड़ित दुकानदार संजय वर्मा ने बताया कि आरोपी पंजाब का रहने वाला है. उसने सेंधा नमक से उनके मुंह पर कई वार किए. उन्होंने बताया कि घायल होने के बाद भी उन्होंने हमलावर को पकड़े रखा और पड़ोसियों और पुलिस के आने के बाद उसे काबू किया गया. सीसीटीवी में सामने आया है कि दुकानदार ने घायल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी ने सेंधा नमक से भी पीड़ित पर कई वार किए. थाना एसएचओ अजायब सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

चोरों के हौसले बुलंद (Etv Bharat)

पुलिस लेगी रिमांड: पुलिस ने बताया कि आरोपी पंजाब का रहने वाला है और शिकायतकर्ता संजय वर्मा की दुकान पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले ये विदेश गया था. वहां पर किसी केस में ये जेल में रहा और फिर वापस पंजाब आ गया. उन्होंने बताया कि आरोपी अपने माता-पिता के कहने से बाहर है. उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर, कोर्ट से रिमांड हासिल किया जाएगा.

