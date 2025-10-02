ETV Bharat / state

पलामू में एसबीआई की शाखा में सेंधमारी की कोशिश, सिक्योरिटी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास

पलामू में एसबीआई शाखा में सेंधमारी की घटना हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Burglary In SBI Branch
पलामू में एसबीआई की शाखा में लगाया गया सेंध (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के बैरिया चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सेंधमारी हुई है. हालांकि अपराधियों को सफलता नहीं मिली है. बैंक से अपराधी कैश या किसी तरह का सामान ले जाने में विफल रहे. वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. जिसमें एक मात्र अपराधी नजर आ रहा है, जो मास्क पहने हुए है.

बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के बैरिया चौक स्थित शाखा के पिछले हिस्से से सेंधमारी हुई है. सेंधमारी कर अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुए थे. इस दौरान अपराधियों ने बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को सबसे पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. इस क्रम में बैरिया चौक शाखा से जुड़ी हुई एटीएम का लिंक कट गया.

Burglary In Palamu
पलामू में एसबीआई की शाखा में लगाया गया सेंध. (फोटो-ईटीवी भारत)

लिंक टूटने के बाद पूरे मामले की जानकारी बैंक के अधिकारियों को मिली और बैंक अधिकारियों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी. अपराधी बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ नहीं पाए और उन्हें सफलता नहीं मिल पाई.

अपराधियों ने गैस कटर का किया इस्तेमाल

इधर, मामले की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई. पुलिस की जांच में पता चला है कि अपराधियों ने सेंधमारी और सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया था.

Burglary In Palamu
Burglary In SBI Branch (फोटो-ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

इस संबंध में टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के बैरिया चौक स्थित शाखा में सेंधमारी की कोशिश हुई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. वहीं भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक विवेकानंद ने बताया कि एटीएम का लिंक टूट गया था. जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी.

ये भी पढ़ें-

हजारीबाग में अपराधियों के हौसले बुलंद, 12 घंटे में दो बड़ी घटना, फिल्मी अंदाज में वारदात को दिया अंजाम

सीसीएल के ऑफिस में सेंधमारी, लोहा नहीं इस कीमती सामान को ले उड़े चोर

रांची में जेवर दुकान में सेंधमारी, लाखों के गहने उड़ा ले गए चोर, डोरंडा पुलिस लगाती रह गई गश्त

For All Latest Updates

TAGGED:

BURGLARY IN SBI BRANCHSBI BRANCH IN PALAMUBURGLARY IN PALAMUपलामू में एसबीआई शाखा में सेंधमारीBURGLARY IN BANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.