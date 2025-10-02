ETV Bharat / state

पलामू में एसबीआई की शाखा में सेंधमारी की कोशिश, सिक्योरिटी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास

पलामू में एसबीआई की शाखा में लगाया गया सेंध ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के बैरिया चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सेंधमारी हुई है. हालांकि अपराधियों को सफलता नहीं मिली है. बैंक से अपराधी कैश या किसी तरह का सामान ले जाने में विफल रहे. वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. जिसमें एक मात्र अपराधी नजर आ रहा है, जो मास्क पहने हुए है.

बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के बैरिया चौक स्थित शाखा के पिछले हिस्से से सेंधमारी हुई है. सेंधमारी कर अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुए थे. इस दौरान अपराधियों ने बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को सबसे पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. इस क्रम में बैरिया चौक शाखा से जुड़ी हुई एटीएम का लिंक कट गया.

पलामू में एसबीआई की शाखा में लगाया गया सेंध. (फोटो-ईटीवी भारत)

लिंक टूटने के बाद पूरे मामले की जानकारी बैंक के अधिकारियों को मिली और बैंक अधिकारियों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी. अपराधी बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ नहीं पाए और उन्हें सफलता नहीं मिल पाई.

अपराधियों ने गैस कटर का किया इस्तेमाल