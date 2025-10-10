ETV Bharat / state

9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, मामला दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

कुचामन सिटी: डीडवाना जिले के मकराना थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की. हालांकि गनीमत रही कि बच्ची आरोपी के चंगुल से छुटकर भाग निकली और अपनी मौसी को जाकर आपबीती बताई. इस संबंध में पीड़िता की मां ने मकराना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

थाना प्रभारी सुरेश सोनी ने बताया कि पुलिस थाने में बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज करवाई है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश की जा रही है. मां ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि गत दिवस वह अपनी 9 वर्षीय बच्ची को घर पर छोड़कर सब्जी लेने बाजार गई थी. शाम करीब 5 बजे लौटकर वह अपनी बच्ची को अपनी बहन के पास छोड़ने गई, तब बच्ची ने अपनी मौसी को घटना की जानकारी दी.