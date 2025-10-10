9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, मामला दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
मकराना पुलिस ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास को लेकर मामला दर्ज किया है.
Published : October 10, 2025 at 3:28 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना जिले के मकराना थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की. हालांकि गनीमत रही कि बच्ची आरोपी के चंगुल से छुटकर भाग निकली और अपनी मौसी को जाकर आपबीती बताई. इस संबंध में पीड़िता की मां ने मकराना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.
थाना प्रभारी सुरेश सोनी ने बताया कि पुलिस थाने में बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज करवाई है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश की जा रही है. मां ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि गत दिवस वह अपनी 9 वर्षीय बच्ची को घर पर छोड़कर सब्जी लेने बाजार गई थी. शाम करीब 5 बजे लौटकर वह अपनी बच्ची को अपनी बहन के पास छोड़ने गई, तब बच्ची ने अपनी मौसी को घटना की जानकारी दी.
बच्ची ने बताया कि पड़ोस में मजदूरी पर काम करने वाला एक व्यक्ति घर में घुस आया और उसे अकेला देखकर अश्लील हरकतें करने लगा. उसने बच्ची को कुछ पिलाने की कोशिश की और जब बच्ची ने विरोध किया, तो उसके कपड़े फाड़ दिए और गलत काम करने का प्रयास किया. बच्ची किसी तरह आरोपी से छूटकर भागी और अपनी मौसी को पूरी घटना बताई. परिजनों ने तुरंत मकराना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.