गया : बिहार के गया जिले के डोभी में एक निजी नर्सिंग होम से दो नवजात शिशुओं की बिक्री की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों बच्चों को सुरक्षित किया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

निजी नर्सिंग होम से नवजात बरामद : डोभी मोड़ के पास स्थित एक निजी नर्सिंग होम से पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो नवजात बरामद किए. एक बच्चा दो दिन का बताया जा रहा है. बच्चों को फिलहाल चाइल्ड केयर गया को सौंप दिया गया है. अब तक किसी ने उनका दावा नहीं किया है.

बच्चों को पुलिस ने किया बरामद (ETV Bharat)

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई : पीएचसी डोभी और सीओ डोभी की सूचना पर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार के निर्देश पर एएसआई विजय चौधरी ने टीम के साथ छापेमारी की. नर्सिंग होम संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. एक महिला बच्चे को लेने आई थी लेकिन पूछताछ से पहले फरार हो गई.

''पीएचसी डोभी और सीओ डोभी अंचल की ओर से इसकी सूचना दी गई थी. पीएचसी डोभी प्रभारी और सीओ अंचल डोभी की मौजूदगी में डोभी स्थित निजी नर्सिंग होम में बच्चों की खरीद बिक्री के मामले को लेकर छापे मारी की गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की.''- मुकेश कुमार, थानाध्यक्ष, डोभी

निजी नर्सिंग होम से नवजात बरामद (ETV Bharat)

संचालक और सहयोगी की पहचान : संचालक की पहचान औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के जलवन गांव के सुदय कुमार के रूप में हुई. सहयोगी डोभी निवासी संजीत कुमार है. क्लिनिक को सील कर दिया गया है और प्राथमिकी पीएचसी प्रभारी के बयान पर दर्ज की गई है.

''इस मामले में नर्सिंग होम के दो संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, उन से पूछताछ की गई है, नवजात को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है , आवेदन के आधार पर प्राथमिक की दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. प्राथमिकी पीएचसी प्रभारी के बयान पर दर्ज की गई है और गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को आज जेल भेजा जा रहा है.''- मुकेश कुमार, थानाध्यक्ष, डोभी

