Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

प्राइवेट नर्सिंग होम में बेचे जा रहे थे नवजात, तभी आ गई बिहार पुलिस, देखें फिर क्या हुआ? - GAYA CHILD TRAFFICKING

गया के डोभी में नर्सिंग होम से दो नवजात बच्चों को बेचने की तैयारी चल रही थी. खरीददार और बेचने वाले मौजूद थे लेकिन तभी...

Etv Bharat
गया में दो नवजातों को बेचने की कोशिश नाकाम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read

गया : बिहार के गया जिले के डोभी में एक निजी नर्सिंग होम से दो नवजात शिशुओं की बिक्री की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों बच्चों को सुरक्षित किया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

निजी नर्सिंग होम से नवजात बरामद : डोभी मोड़ के पास स्थित एक निजी नर्सिंग होम से पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो नवजात बरामद किए. एक बच्चा दो दिन का बताया जा रहा है. बच्चों को फिलहाल चाइल्ड केयर गया को सौंप दिया गया है. अब तक किसी ने उनका दावा नहीं किया है.

ETV Bharat
बच्चों को पुलिस ने किया बरामद (ETV Bharat)

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई : पीएचसी डोभी और सीओ डोभी की सूचना पर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार के निर्देश पर एएसआई विजय चौधरी ने टीम के साथ छापेमारी की. नर्सिंग होम संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. एक महिला बच्चे को लेने आई थी लेकिन पूछताछ से पहले फरार हो गई.

''पीएचसी डोभी और सीओ डोभी अंचल की ओर से इसकी सूचना दी गई थी. पीएचसी डोभी प्रभारी और सीओ अंचल डोभी की मौजूदगी में डोभी स्थित निजी नर्सिंग होम में बच्चों की खरीद बिक्री के मामले को लेकर छापे मारी की गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की.''- मुकेश कुमार, थानाध्यक्ष, डोभी

निजी नर्सिंग होम से नवजात बरामद
निजी नर्सिंग होम से नवजात बरामद (ETV Bharat)

संचालक और सहयोगी की पहचान : संचालक की पहचान औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के जलवन गांव के सुदय कुमार के रूप में हुई. सहयोगी डोभी निवासी संजीत कुमार है. क्लिनिक को सील कर दिया गया है और प्राथमिकी पीएचसी प्रभारी के बयान पर दर्ज की गई है.

''इस मामले में नर्सिंग होम के दो संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, उन से पूछताछ की गई है, नवजात को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है , आवेदन के आधार पर प्राथमिक की दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. प्राथमिकी पीएचसी प्रभारी के बयान पर दर्ज की गई है और गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को आज जेल भेजा जा रहा है.''- मुकेश कुमार, थानाध्यक्ष, डोभी

ये भी पढ़ें-

गया : बिहार के गया जिले के डोभी में एक निजी नर्सिंग होम से दो नवजात शिशुओं की बिक्री की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों बच्चों को सुरक्षित किया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

निजी नर्सिंग होम से नवजात बरामद : डोभी मोड़ के पास स्थित एक निजी नर्सिंग होम से पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो नवजात बरामद किए. एक बच्चा दो दिन का बताया जा रहा है. बच्चों को फिलहाल चाइल्ड केयर गया को सौंप दिया गया है. अब तक किसी ने उनका दावा नहीं किया है.

ETV Bharat
बच्चों को पुलिस ने किया बरामद (ETV Bharat)

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई : पीएचसी डोभी और सीओ डोभी की सूचना पर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार के निर्देश पर एएसआई विजय चौधरी ने टीम के साथ छापेमारी की. नर्सिंग होम संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. एक महिला बच्चे को लेने आई थी लेकिन पूछताछ से पहले फरार हो गई.

''पीएचसी डोभी और सीओ डोभी अंचल की ओर से इसकी सूचना दी गई थी. पीएचसी डोभी प्रभारी और सीओ अंचल डोभी की मौजूदगी में डोभी स्थित निजी नर्सिंग होम में बच्चों की खरीद बिक्री के मामले को लेकर छापे मारी की गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की.''- मुकेश कुमार, थानाध्यक्ष, डोभी

निजी नर्सिंग होम से नवजात बरामद
निजी नर्सिंग होम से नवजात बरामद (ETV Bharat)

संचालक और सहयोगी की पहचान : संचालक की पहचान औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के जलवन गांव के सुदय कुमार के रूप में हुई. सहयोगी डोभी निवासी संजीत कुमार है. क्लिनिक को सील कर दिया गया है और प्राथमिकी पीएचसी प्रभारी के बयान पर दर्ज की गई है.

''इस मामले में नर्सिंग होम के दो संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, उन से पूछताछ की गई है, नवजात को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है , आवेदन के आधार पर प्राथमिक की दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. प्राथमिकी पीएचसी प्रभारी के बयान पर दर्ज की गई है और गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को आज जेल भेजा जा रहा है.''- मुकेश कुमार, थानाध्यक्ष, डोभी

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

NURSING HOME IN GAYAATTEMPT TO SELL NEWBORNS BABYगया निजी नर्सिंग होमदो नवजात शिशुओं की बिक्रीGAYA CHILD TRAFFICKING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.