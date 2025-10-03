ETV Bharat / state

तकनीक का जानकार था बैंक में सेंधमारी करने वाला शख्स, अलार्म को इस तरह दिया चकमा!

पलामूः जिला में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा में सेंधमारी हुई है. इसमें हैरानी की बात ये है कि सेंधमारी करने वाला अपराधी तकनीक की जानकारी रखता है. बैंक में सेंधमारी के बाद अपराधी ने सबसे पहले बैंक के सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के कनेक्शन को अलग किया था.

बैंक के अलार्म सिस्टम में एक खास तरह का प्लग का इस्तेमाल होता है जिसे अलग किया गया था. सिस्टम का कनेक्शन काटने के बाद बैंक का अलार्म बजने लगता. सिक्योरिटी के इस खास फीचर के बारे में बैंक के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं रहती है. अपराधी अकेले बैंक के अंदर दाखिल हुआ था और चेहरे पर मास्क और हाथ में ग्लव्स पहने हुए था.

भारतीय स्टेट बैंक के बैरिया शाखा में सेंधमारी के मामले में पुलिस ने अनुसंधान भी तेज कर दिया है. शुक्रवार को स्निफर डॉग की मदद से घटना की जांच करने की भी कोशिश की गई है. शाखा प्रबंधक के आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

बैंक में सेंधमारी, मामले की जांच करते पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

दरअसल भारतीय स्टेट बैंक के बैरिया शाखा में सेंधमारी हुई. सेंधमारी के बाद अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुआ था. सेंधमारी के बाद बैंक से जुड़ा हुआ एटीएम का लिंक टूट गया था, लिंक टूटने की जानकारी बैंक के अधिकारियों के मिली थी. जिसके बाद सेंधमारी की घटना का खुलासा हुआ.