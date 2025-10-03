ETV Bharat / state

तकनीक का जानकार था बैंक में सेंधमारी करने वाला शख्स, अलार्म को इस तरह दिया चकमा!

पलामू में बैंक में चोरी का प्रयास हुआ है. पुलिस की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है.

Attempt to robbery in bank in Palamu
घटनास्थल की जांच करते पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
Published : October 3, 2025 at 9:24 PM IST

पलामूः जिला में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा में सेंधमारी हुई है. इसमें हैरानी की बात ये है कि सेंधमारी करने वाला अपराधी तकनीक की जानकारी रखता है. बैंक में सेंधमारी के बाद अपराधी ने सबसे पहले बैंक के सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के कनेक्शन को अलग किया था.

बैंक के अलार्म सिस्टम में एक खास तरह का प्लग का इस्तेमाल होता है जिसे अलग किया गया था. सिस्टम का कनेक्शन काटने के बाद बैंक का अलार्म बजने लगता. सिक्योरिटी के इस खास फीचर के बारे में बैंक के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं रहती है. अपराधी अकेले बैंक के अंदर दाखिल हुआ था और चेहरे पर मास्क और हाथ में ग्लव्स पहने हुए था.

भारतीय स्टेट बैंक के बैरिया शाखा में सेंधमारी के मामले में पुलिस ने अनुसंधान भी तेज कर दिया है. शुक्रवार को स्निफर डॉग की मदद से घटना की जांच करने की भी कोशिश की गई है. शाखा प्रबंधक के आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

Attempt to robbery in bank in Palamu
बैंक में सेंधमारी, मामले की जांच करते पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

दरअसल भारतीय स्टेट बैंक के बैरिया शाखा में सेंधमारी हुई. सेंधमारी के बाद अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुआ था. सेंधमारी के बाद बैंक से जुड़ा हुआ एटीएम का लिंक टूट गया था, लिंक टूटने की जानकारी बैंक के अधिकारियों के मिली थी. जिसके बाद सेंधमारी की घटना का खुलासा हुआ.

पुलिस को घटनास्थल से सेंधमारी में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण मिले हैं. बरामद होने वाले उपकरण प्लंबिंग के कार्य में इस्तेमाल होते हैं. सेंधमारी की घटना में बैंक को किसी प्रकार का नकद और कागजात को नुकसान नहीं हुआ है.

इस मामले को लेकर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है एफआईआर भी दर्ज किया गया है. घटना में शामिल अपराधी ने मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल किया है और उसे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जानकारी भी है.

बैंक में सेंधमारी का मामलाATTEMPT TO ROBBERY IN BANKSTATE BANK OF INDIA BRANCHPALAMUROBBERY ATTEMPT

