बेमेतरा: जिले में एक ग्राहक सेवा केंद्र में दिनदहाड़े लूट की कोशिश की गई. शहर के ही रतन टॉकीज के पास संचालित लीना फोटो स्टूडियो (आधार केंद्र) में ये घटना हुई. जहां दिनदहाड़े दुकानदार पर मिर्ची पाउडर का छिड़काव किया गया. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. घटना के बाद बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है.

10 हजार कैश लेने पहुंचा था आरोपी: घटना रविवार की है जब लीना फोटो स्टूडियो (आधार केंद्र) में आकर एक युवक ने फोन पे की राशि के एवज में दुकानदार से 10 हजार कैश की मांग की. दुकानदार ने राशि नहीं होने की बात कही तो युवक ने दुकानदार पर मिर्ची पावडर का छिड़काव कर दिया. साथ ही मारपीट करने लगा.

बेमेतरा में दुकानदार से दिनदहाड़े लूट की कोशिश, CCTV में कैद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी है कोर्ट में बाबू: मारपीट करने पर दुकानदार ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को आवाज लगाई. इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान करिश्मा बंजारे के रूप में हुई है जो सिविल कोर्ट में बाबू है. सीसीटीवी के आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है.

आरोपी मेरी दुकान में मुंह में गमछा बांधकर आया था.वो 10 हजार नगद रुपए की मांग कर रहा था पैसे नहीं देने की बात सुनकर वो मेरे बेटे पर मिर्च पाउडर का छिड़काव कर दिया- दुकानदार राजेश चौहान

वहीं, घटना के संबंध में बेमेतरा के एसडीओपी मनोज कुमार तिर्की ने कहा कि, आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.