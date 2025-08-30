ETV Bharat / state

सहारनपुर में 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश; जबरन गोद में उठाकर अपने घर ले गया था आरोपी, गिरफ्तार - RAPE ATTEMPT IN SAHARANPUR

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना जनकपुरी में महिला ने तहरीर दी थी. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
सांकेतिक छवि (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read

सहारनपुर: जिले में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के प्रयास का मामला शनिवार को सामने आया. यहां एक युवक घर के बाहर खेल रही 8 साल की बच्ची को अपने घर ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची के मामा की बेटी ने जब यह देखा, तो उसने शोर मचा दिया. इसके बाद आरोपी भागने की कोशिश करने लगा. स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जबरन गोद में उठाकर अपने घर ले गया आरोपी: थाना जनकपुरी इलाके की एक कालोनी में शाम के समय 8 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. पीड़ित बच्ची की मां का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी 8 साल की बेटी को जबरन उठाकर अपने घर ले गया. वहां उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की. बच्ची के मामा की बेटी ने उसे देखा और शोर मचा दिया. इससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

मौके से भागने की फिराक में था आरोपी: इसी बीच आरोपी युवक ने भागने की कोशिश की. परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया. फिर डायल 112 पर पुलिस को कॉल की गई. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पकड़ लिया. परिजनों ने जब बच्ची से पूछा, तो उसने बताया कि चाचा उसे रुपये देने की बात कर रहे थे और घर बुला रहे थे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच: उसने मना कर दिया, तो चाचा उसे जबरन गोद में उठा कर अपने घर ले गए. पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना जनकपुरी में महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें- दोस्ती, अफेयर और बदला...भाजपा नेता का दोस्त की पत्नी से था अवैध संबंध, नैनीताल में खुला 'राज', प्रयागराज में 8 टुकड़ों में मिला शव
यह भी पढ़ें- यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 2 अक्टूबर से चलेगी गोरखपुर वीकली ट्रेन, यूपी में इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

सहारनपुर: जिले में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के प्रयास का मामला शनिवार को सामने आया. यहां एक युवक घर के बाहर खेल रही 8 साल की बच्ची को अपने घर ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची के मामा की बेटी ने जब यह देखा, तो उसने शोर मचा दिया. इसके बाद आरोपी भागने की कोशिश करने लगा. स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जबरन गोद में उठाकर अपने घर ले गया आरोपी: थाना जनकपुरी इलाके की एक कालोनी में शाम के समय 8 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. पीड़ित बच्ची की मां का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी 8 साल की बेटी को जबरन उठाकर अपने घर ले गया. वहां उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की. बच्ची के मामा की बेटी ने उसे देखा और शोर मचा दिया. इससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

मौके से भागने की फिराक में था आरोपी: इसी बीच आरोपी युवक ने भागने की कोशिश की. परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया. फिर डायल 112 पर पुलिस को कॉल की गई. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पकड़ लिया. परिजनों ने जब बच्ची से पूछा, तो उसने बताया कि चाचा उसे रुपये देने की बात कर रहे थे और घर बुला रहे थे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच: उसने मना कर दिया, तो चाचा उसे जबरन गोद में उठा कर अपने घर ले गए. पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना जनकपुरी में महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें- दोस्ती, अफेयर और बदला...भाजपा नेता का दोस्त की पत्नी से था अवैध संबंध, नैनीताल में खुला 'राज', प्रयागराज में 8 टुकड़ों में मिला शव
यह भी पढ़ें- यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 2 अक्टूबर से चलेगी गोरखपुर वीकली ट्रेन, यूपी में इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

For All Latest Updates

TAGGED:

RAPE ACCUSED ARRESTEDRAPE WITH 8 YEAR OLD GIRLSAHARANPUR CRIME NEWSRAPE ATTEMPT IN SAHARANPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.