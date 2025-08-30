सहारनपुर: जिले में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के प्रयास का मामला शनिवार को सामने आया. यहां एक युवक घर के बाहर खेल रही 8 साल की बच्ची को अपने घर ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची के मामा की बेटी ने जब यह देखा, तो उसने शोर मचा दिया. इसके बाद आरोपी भागने की कोशिश करने लगा. स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जबरन गोद में उठाकर अपने घर ले गया आरोपी: थाना जनकपुरी इलाके की एक कालोनी में शाम के समय 8 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. पीड़ित बच्ची की मां का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी 8 साल की बेटी को जबरन उठाकर अपने घर ले गया. वहां उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की. बच्ची के मामा की बेटी ने उसे देखा और शोर मचा दिया. इससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

मौके से भागने की फिराक में था आरोपी: इसी बीच आरोपी युवक ने भागने की कोशिश की. परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया. फिर डायल 112 पर पुलिस को कॉल की गई. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पकड़ लिया. परिजनों ने जब बच्ची से पूछा, तो उसने बताया कि चाचा उसे रुपये देने की बात कर रहे थे और घर बुला रहे थे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच: उसने मना कर दिया, तो चाचा उसे जबरन गोद में उठा कर अपने घर ले गए. पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना जनकपुरी में महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

