लखनऊ में धर्मांतरण का प्रयास, किशोरी पढ़ने लगी कुरान; आरोपी युवक गिरफ्तार

इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया आरोपी फरहान हुसैन और उसके पिता इसरार हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

लखनऊ में तंत्र-मंत्र से धर्मांतरण का प्रयास.
लखनऊ में तंत्र-मंत्र से धर्मांतरण का प्रयास. (Photo Credit: Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 7:56 AM IST

लखनऊ: नाबालिक किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने का प्रयास और योन शोषण का मामला सामने आया है. किशोरी के परिजनों ने दूसरे समुदाय के युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया. केस दर्ज करके पुलिस ने आरोपी फरहान हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है. यह प्रकरण लखनऊ के सआदतगंज क्षेत्र का है.

किशोरी के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, फरहान हुसैन नामक युवक ने उनकी नाबालिग बहन को प्रेमजाल में फंसा लिया है. इसी चक्कर में किशोरी अपने धर्म का विरोध करते हुए घर में ही कुरान पढ़ने लगी और रोजा रखने जैसी बातें करती है. परिजनों का मानना है, कि उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप: परिजनों का आरोप है, किशोरी पर तंत्र-मंत्र किया गया है. उसकी हरकतों को देखकर परिवारवाले चिंतित हैं. परिजनों ने आरोप लगाया है, कि उनके घर से कई बार ताबीज और अंगूठी जैसे सामान मिले हैं. परिवार का अंदेशा है, कि तंत्र-मंत्र के जरिए किशोरी को काबू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वह घर वालों पर आक्रामक हो रही है.

इसके अलावा यह भी आरोप है, कि आरोपी फरहान हुसैन के बहकावे में आकर किशोरी दो बार घर से जेवर और नगदी भी गायब कर चुकी है. परिवार का मानना है, कि आरोपी किशोरी को अगवा करके ले जाना चाहता था.

पिता-पुत्र पर केस, आरोपी गिरफ्तार: इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि किशोरी के भाई की शिकायत पर सआदतगंज थाने में आरोपी फरहान हुसैन और उसके पिता इसरार हुसैन के खिलाफ 'लव जिहाद' और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. परिवार की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक फरहान हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

