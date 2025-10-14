ETV Bharat / state

लखनऊ में धर्मांतरण का प्रयास, किशोरी पढ़ने लगी कुरान; आरोपी युवक गिरफ्तार

लखनऊ: नाबालिक किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने का प्रयास और योन शोषण का मामला सामने आया है. किशोरी के परिजनों ने दूसरे समुदाय के युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया. केस दर्ज करके पुलिस ने आरोपी फरहान हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है. यह प्रकरण लखनऊ के सआदतगंज क्षेत्र का है.

किशोरी के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, फरहान हुसैन नामक युवक ने उनकी नाबालिग बहन को प्रेमजाल में फंसा लिया है. इसी चक्कर में किशोरी अपने धर्म का विरोध करते हुए घर में ही कुरान पढ़ने लगी और रोजा रखने जैसी बातें करती है. परिजनों का मानना है, कि उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप: परिजनों का आरोप है, किशोरी पर तंत्र-मंत्र किया गया है. उसकी हरकतों को देखकर परिवारवाले चिंतित हैं. परिजनों ने आरोप लगाया है, कि उनके घर से कई बार ताबीज और अंगूठी जैसे सामान मिले हैं. परिवार का अंदेशा है, कि तंत्र-मंत्र के जरिए किशोरी को काबू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वह घर वालों पर आक्रामक हो रही है.