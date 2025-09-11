ETV Bharat / state

युवती पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, बिलासपुर में पान ठेले के पास वारदात

पान ठेला के पास वारदात: दरअसल व्यापार विहार स्थित एक बैंक के पास बुधवार को गंभीर वारदात सामने आई. जिसमें पान ठेला पर बैठी युवती और उसके भाई पर एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की. इस घटना में युवती का हाथ भी झुलस गया और दुकान में रखे कई सामान खाक हो गए.

बिलासपुर: जिले में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि मामूली बात पर भी चाकू बाजी हो रही है. बिलासपुर शहर में मारपीट तो सामान्य हो गई है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें युवती के उपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई, फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

शराब के नशे में था आरोपी: मामले में सिविल लाइन के सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि नारियल कोठी के रहने वाला संजू ठाकुर शराब के नशे में पान ठेले पर गया. वहां बैठी हुई एक युवती से बदसलूकी करने लगा, जिसका विरोध कर पहले तो आसपास के लोगों ने युवक को भगा दिया लेकिन कुछ देर बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फिर वापस लौट आया.

अचानक छिड़का पेट्रोल: आरोपी ने बोतल में रखे पेट्रोल को दुकान के अंदर छिड़का और आग लगा दी. इस घटना से वहां हड़कंप मच गया अचानक हुए हमले से युवती का हाथ झुलस गया. आसपास के लोगों ने अन्य युवकों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह फरार हो गया जबकि भीड ने एक युवक संजू को वहां से पकड़ लिया.

पान ठेले के अंदर एक युवती अपने छोटे भाई के साथ बैठी थी. उसी दौरान दो युवकों ने वहाँ आकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, कुछ देर बाद फिर वहां पहुंचकर आग लगाने की कोशिश की है. आरोपी को गिरफ्तार किया गया है- निमितेश सिंह सीएसपी सिविल लाइन

फिलहाल युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, उसी हालत सामान्य है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है.