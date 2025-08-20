मधुबनी: बिहार के मधुबनी में एटीएम लूट का प्रयास किया गया. हथियार से लैस 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया. बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेनीपट्टी नगर के अंबेडकर चौक के निकट का मामला है. सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन कर रही है. मधुबनी एसपी भी घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिए.
कैश डालने के दौरान लूट का प्रयास: पुलिस के अनुसार बैंक के कैशियर 3 लाख रुपए लेकर एटीएम में डालने जा रहे थे. इस दौरान अपराधियों ने लूट की कोशिश की. कैशियर और अपराधियों के बीच झड़प होने पर अगल-बगल के लोग दौड़े तब चारों अपराधी हाथ में पिस्टल लहराते हुए दो बाइकों पर सवार होकर भाग निकले.
शटर खोलकर घुसने का प्रयास: बताया जा रहा है कि एटीएम का आधा शटर बंद कर कर्मी कैश डालने ही वाले थे कि पहले एक नकाबपोश अपराधी एटीएम के पास आकर तेजी से शटर को उठा दिया. अंदर घुसने की कोशिश भी की. अंदर घुसने में परेशानी देख अन्य अपराधी पीछे से आ गए. सभी के चेहरे पर नकाब और हाथों में हथियार थे.
लोग पहुंचे तो अपराधी भागे: कैश डाल रहे कैशियर व कर्मी ने सूझबूझ दिखाई व विरोध किया. अपराधियों और बैंक कर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. इस दौरान एटीएम केबिन का शीशा टूट गया. आवाज सुनकर आस-पास के दुकानदार सजग हो गए. सभी एटीएम की ओर दौड़े तो अपराधी बाइक पर बैठकर हथियार लहराते भाग निकले.
"सुबह में सूचना मिली कि बेनीपट्टी मार्केट के बगल में पीएनबी एटीएम में लूट का प्रयास किया गया है. तीन-चार लड़के ने ऐसा किया है. एटीएम में कैश डालने के दौरान लूट की कोशिश की गयी. लोगों ने आरोपियों को खदेड़ दिया. पुलिस द्वारा भी पीछा किया गया लेकिन वे लोग भाग गए हैं. गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है." -योगेंद्र कुमार, एसपी, मधुबनी
लोग नहीं पहुंचते तो लूट लेते रुपये : यह घटना चर्चा का विषय बन गया गया है. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि अगर समय रहते लोग नहीं जुटते तो अपराधी कैश लूटने में सफल हो जाते. लोगों ने पुलिस से गश्ती सख्ती से करने की मांग की है.
