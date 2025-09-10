निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव को बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती; घर वापस लौटते समय हुई कार पर फायरिंग
दुधारा थानाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचकर प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
Published : September 10, 2025 at 1:14 PM IST
संतकबीरनगर: बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव पर फायर कर दिया. जब गोली मारी गई, तब प्रदेश सचिन अब्दुल अजीम अपनी कार ड्राइव कर रहे थे. हमलावरों ने सिर्फ एक राउंड फायरिंग की और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. गोली अब्दुल अजीम की जांघ पर लगी, जिससे वह घायल हो गए. जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. घटना मंगलवार शाम दुधारा थाना क्षेत्र के नौव्वा गांव में पेट्रोल पंप के पास की है.
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम सेमरियावां से वापस घर लौट रहे थे. तभी अचानक बाइक पर आए दो हमलावरों ने उन पर फायर कर दिया. गोली सीधे कार का गेट को चीरती हुई उनकी दाहिनी जांघ में जा लगी. गोली लगने के बाद आसपास के लोग उन्हें खलीलाबाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उनका इलाज चल रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. यह वारदात राजनीतिक रंजिश का नतीजा है, या इसके पीछे कोई और वजह? पुलिस इसकी भी गहराई से जांच कर रही है.
निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस घटना के बाद आक्रोश है. उन्होंने जल्द से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है. दुधारा थानाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए टीम लगाई गई है.
