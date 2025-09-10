ETV Bharat / state

निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव को बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती; घर वापस लौटते समय हुई कार पर फायरिंग

निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव को बदमाशों ने मारी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 10, 2025 at 1:14 PM IST 2 Min Read