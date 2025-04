ETV Bharat / state

बंदर रेस्क्यू करने गई पुलिस टीम पर मिर्च पाउडर से हमला, गेट में लगाया करंट - ATTACKED ON RANCHI POLICE

वन विभाग की टीम ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : April 16, 2025 at 12:12 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 7:15 AM IST 4 Min Read

रांची: राजधानी में वन विभाग और पुलिस टीम पर एक व्यक्ति के द्वारा मिर्च पाउडर से हमला किया गया है. हमला उस समय किया गया जब टीम एक बंदर को रेस्क्यू करने के लिए आरोपी के घर गई थी. इस हमले में दो पुलिस वाले घायल हो गए हैं. क्या है पूरा मामला पूरा मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है. दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि रांची के धुर्वा इलाके में देवाशीष पाल नाम का एक व्यक्ति अवैध रूप से एक बंदर रखे हुए हैं. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम जगन्नाथपुर पुलिस को साथ लेकर देवाशीष के घर पहुंची ताकि बन्दर को रेस्क्यू किया जा सके. लेकिन जैसे ही दोनों टीम देवाशीष के घर पहुंची, उनका सामना सबसे पहले बिजली के करंट से हुआ. बंदर का रेस्क्यू न हो पाए इसलिए देवाशीष ने अपने गेट में करंट दौड़ा रखा था. गेट खोलने के चक्कर में वन विभाग और पुलिस की टीम को जोरदार करंट का झटका लगा. अभी करेंट से पुलिस वाले संभले ही थे कि देवाशीष ने लाल मिर्ची का बहुत सारा पाउडर लाकर पुलिस वालों के ऊपर फेंक दिया. आंखों में जलन के कारण कई पुलिस वाले जमीन पर गिर गए और कुछ घायल भी हो गए. इस मामले में नगड़ी वनपाल प्रभारी राहुल महली ने जगन्नाथपुर थाने में देवाशीष पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी देवाशीष पर पहले से भी जगन्नाथपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं. वह आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है. पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है. दरवाजा खोलते ही जोरदार लगा करंट नगड़ी वनपाल प्रभारी राहुल महली ने बताया कि नोटिस के बाद भी देवाशीष पाल बंदर को वन विभाग के हवाले नहीं कर रहा था. सोमवार को विभागीय टीम जगन्नाथपुर थाना प्रभारी के साथ पुलिस की टीम देवाशीष के घर पर पहुंची.

रांची: राजधानी में वन विभाग और पुलिस टीम पर एक व्यक्ति के द्वारा मिर्च पाउडर से हमला किया गया है. हमला उस समय किया गया जब टीम एक बंदर को रेस्क्यू करने के लिए आरोपी के घर गई थी. इस हमले में दो पुलिस वाले घायल हो गए हैं. क्या है पूरा मामला पूरा मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है. दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि रांची के धुर्वा इलाके में देवाशीष पाल नाम का एक व्यक्ति अवैध रूप से एक बंदर रखे हुए हैं. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम जगन्नाथपुर पुलिस को साथ लेकर देवाशीष के घर पहुंची ताकि बन्दर को रेस्क्यू किया जा सके. लेकिन जैसे ही दोनों टीम देवाशीष के घर पहुंची, उनका सामना सबसे पहले बिजली के करंट से हुआ. बंदर का रेस्क्यू न हो पाए इसलिए देवाशीष ने अपने गेट में करंट दौड़ा रखा था. गेट खोलने के चक्कर में वन विभाग और पुलिस की टीम को जोरदार करंट का झटका लगा. अभी करेंट से पुलिस वाले संभले ही थे कि देवाशीष ने लाल मिर्ची का बहुत सारा पाउडर लाकर पुलिस वालों के ऊपर फेंक दिया. आंखों में जलन के कारण कई पुलिस वाले जमीन पर गिर गए और कुछ घायल भी हो गए. इस मामले में नगड़ी वनपाल प्रभारी राहुल महली ने जगन्नाथपुर थाने में देवाशीष पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी देवाशीष पर पहले से भी जगन्नाथपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं. वह आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है. पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है. दरवाजा खोलते ही जोरदार लगा करंट नगड़ी वनपाल प्रभारी राहुल महली ने बताया कि नोटिस के बाद भी देवाशीष पाल बंदर को वन विभाग के हवाले नहीं कर रहा था. सोमवार को विभागीय टीम जगन्नाथपुर थाना प्रभारी के साथ पुलिस की टीम देवाशीष के घर पर पहुंची. पुलिस के आने की खबर देवाशीष को पहले ही मिल चुकी थी. इसलिए उसने अपने घर के मुख्य द्वार पर करंट दौड़ा दिया था, जैसे ही टीम दरवाजा खोली तो विभाग के एक कर्मी को जोरदार करंट लगा. विभाग व पुलिस की पूरी टीम तुरंत पीछे हट गयी. लकड़ी के जरिए लोहे का दरवाजा खोलकर पुलिस की टीम भीतर गयी. काफी आवाज देने के बाद भी अपराधी देवाशीष न तो घर से बाहर निकला और न ही कोई जवाब दिया. जाल फेंकी तो लाठी से कर दिया हमला पुलिस और वन विभाग की टीम बंदर की तलाश करने के लिए घर में घुस गयी. वहां पर देवाशीष भी मौजूद था. जैसे ही विभागीय टीम ने बंदर को पकड़ने के लिए जाल फेंका तो आरोपी देवाशीष ने विभागीय कर्मियों पर लाठी से हमला कर दिया. जिसके बाद कर्मियों को पीछे हटना पड़ा. हालांकि पुलिस की टीम लगातार उन्हें बातचीत करने के लिए बोल रही थी. मगर आरोपी देवाशीष पुलिसकर्मियों की बात सुनने को तैयार नहीं था. वह कह रहा था कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वह उसे जान से मार देगा. कुछ देर तक पुलिस बंदर को हवाले करने की बात कहती रही. देवाशीष ने कहा कि बंदर उनका निजी है. इसलिए वह उसे नहीं दे सकता है. पुलिसकर्मियों पर फेंक दिया मिर्ची पाउडर आरोपी जब बंदर देने को तैयार नहीं हुआ तो पुलिसकर्मियों ने जबरन उसे पकड़ने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया. इसमें जगन्नाथपुर थाना प्रभारी समेत कई लोगों की आंखों में पाउडर जाने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. मिर्ची पाउडर फेंकने के बाद आरोपी देवाशीष बंदर को लेकर मौके से फरार हो गया. ये भी पढ़ें: अनिल टाइगर मर्डर केस का खुलासा, फरार शूटर सहित चार अपराधी गिरफ्तार रांची पुलिस ने शातिर चोर धीरज जालान के पूरे गैंग को दबोचा, विदेशी करेंसी, 100 से ज्यादा मोबाइल बरामद

Last Updated : April 16, 2025 at 7:15 AM IST