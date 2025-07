ETV Bharat / state

मेरठ से करनाल लौट रही बारात पर हमला, बदमाशों ने लाठी-डंडों से बस के शीशे तोड़े, दूल्हन संग थाने पहुंचा दूल्हा - WEDDING BUS ATTACK IN KARNAL

करनाल में बारातियों के बस पर हमला ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 8, 2025 at 11:16 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 11:35 AM IST 3 Min Read

करनाल: मेरठ से लौट रही बारातियों पर सोमवार देर रात बदमाशों ने हमला कर दिया. बदमाशों ने बारातियों से भरे बस के शीशे तोड़ दिए और उन पर लाठी-डंडे और तलवार से हमला कर दिया. इस दौरान कुल 5 लोग घायल हो गए. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, घटना के बाद दुल्हन के साथ दूल्हा थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. दूल्हे ने बदमाशों पर मारपीट के साथ ही लूटपाट के भी आरोप लगाए हैं. बारातियों के बस पर हमला: दरअसल, ये पूरी घटना करनाल जिले सेक्टर-4 चौकी क्षेत्र की है. मेरठ से लौट रही बारात जैसे ही शुगर मिल के पास पहुंची, 3-4 बाइक सवार 6-7 हथियारबंद बदमाशों ने बारातियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. साथ ही ईंट-पत्थरों से भी वार किया. हमले में 5 लोग घायल हो गए. बदमाशों ने बस के सभी शीशे तोड़ डाले. घटना की सूचना मिलते ही दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रात को थाने पहुंचा. पीड़ितों ने थाने में मारपीट के साथ लूटपाट के आरोप लगाए. साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की है. मेरठ से करनाल लौट बारात पर बदमाशों ने किया लाठी-डंडा से हमला (Etv Bharat) इस बात पर हुई थी बहस: इस पूरे मामले में दूल्हा पवन ने बताया कि सोमवार रात करीब 11 बजे बारात लौट रही थी. इस दौरान नगला चौक के पास बस को रोका गया, जहां कुछ बाराती टॉयलेट के लिए उतरे. वहां मौजूद कुछ स्थानीय युवकों ने एक बाराती को टोक दिया कि "यहां पेशाब मत करो." इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई. हालांकि कुछ देर बार बस रवाना हो गई, लेकिन कुछ 3-4 बाइक पर सवार 6-7 युवक लाठी, डंडे और तलवारों लिए बस का पीछा करने लगे. शुगर मिल के पास उन्होंने अपनी बाइक बस के आगे लगाकर उसे रोका और अचानक हमला कर दिया. बदमाशों ने बस पर ईंट-पत्थर बरसाए और बस के सारे शीशे तोड़ दिए.

तलवार से किया वार: इस पूरे मामले में बस के ड्राइवर ने बताया कि जैसे ही बारातियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, बदमाशों ने उन पर लाठियों और तलवारों से हमला कर दिया. विरोध करने पर ड्राइवर से भी मारपीट की. 5 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुल्हन को लेकर थाने पहुंचा दूल्हा : जैसे ही मारपीट की सूचना दूल्हा पवन कुमार को मिली, वो अलग गाड़ी में था, मुजफ्फरनगर से सीधा सेक्टर 4 चौकी पहुंचा. वह अपनी दुल्हन को भी साथ लाया और रातभर वहीं रहा. दूल्हे ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने दर्ज किया मामला: इस पूरे मामले में सेक्टर-4 चौकी इंचार्ज सुल्तान सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है. 5 लोगों को चोटें आई हैं. CCTV और चश्मदीदों के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा." ये भी पढ़ें: पंचकूला में दो फर्जी आयुर्वेदिक डॉक्टर गिरफ्तार, पानीपत में चला रहे थे क्लिनिक, बिहार से ली थी डिग्री

Last Updated : July 8, 2025 at 11:35 AM IST