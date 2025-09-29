ETV Bharat / state

सूरज माली प्रकरण : खत्म हुआ 13 दिन से चल रहा धरना, मांगों पर बनी सहमति

सूरज माली हमले के मामले में चल रहा धरना समाप्त. बेनीवाल की मौजूदगी में प्रशासन के अधिकारियों ने मांगों पर सहमति की घोषणा की.

Attack on Suraj Mali in Chittorgarh
सूरज माली केस में धरना समाप्त (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 9:36 AM IST

चित्तौड़गढ़: इंस्टाग्राम पर कपासन के तालाब को भरने की मांग उठा रहे युवक सूरज माली पर हुए हमले के बाद से चल रहा धरना 13 दिन बाद रविवार रात को खत्म हो गया. प्रशासन एवं प्रदर्शनकरियों के बीच कई मांगों पर सहमति बनी. सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने मांगों पर सहमति की घोषणा की. घायल युवक के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने सहित अन्य मांगों पर सहमति की घोषणा की गई. इसके बाद धरना खत्म हुआ.

यह है पूरा मामला : चित्तौड़गढ़ के कपासन में गत 15 सितंबर को फैक्ट्री से लौटते समय युवक सूरज माली पर जानलेवा हमला हुआ था. सूरज माली का फिलहाल अहमदाबाद में उपचार जारी है. इसके बाद से कपासन में धरना चल रहा था, जहां रविवार रात को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह पहुंचीं. धरने पर बैठे सांसद हनुमान बेनीवाल और प्रतिनिधिमंडल से बात की.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Chittorgarh)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि सूरज माली के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे दी गई है और शेष 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी जल्दी दी जाएगी. सूरज माली के उपचार का सारा खर्च भी सरकार उठाएगी. एडीएम ने बताया कि परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी. इसके अलावा नई सब्जी मंडी में दुकान देंगे. इधर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने कहा कि शेष आरोपी भेरूलाल अहीर सहित अन्य संदिग्धों की जांच एसओजी से करवाई जाएगी. इन मांगों पर प्रशासन एवं प्रदर्शनकारियों में सहमति बनने के बाद धरना खत्म कर दिया गया.

बेनीवाल बोले- सभी साथ मिल कर लड़े : धरने को सांसद हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत किसी के साथ नहीं होनी चाहिए. सभी समाज इस मामले में एकजुट होकर लड़े, तभी सूरज माली जैसे गरीब को न्याय मिला है. आगे भी अगर सभी साथ रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी.

चित्तौड़ कूच की दी थी चेतावनी : इधर, शनिवार से ही सांसद हनुमान बेनीवाल कपासन पहुंच गए थे. रात 2.30 बजे तक मांगों पर सहमति नहीं बनी तो बेनीवाल ने चितौड़गढ़ कूच की चेतावनी देकर प्रशासन को उलझा दिया. चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर तीन जिलों से 500 पुलिसकर्मियों का जाप्ता तैनात करना पड़ गया. वहीं, कपासन में भी अतिरिक्त जाप्ता तैनात था, लेकिन तय समय पर बेनीवाल धरनास्थल पर पहुंचे ही नहीं. कपासन में ही धरने पर वे रात 7.30 बजे पहुंचे. रात करीब 9 बजे तक जाकर समझौता हो पाया. बाद में रात 10 बजे बेनीवाल सांवलियाजी मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे.

SURAJ MALI CASEATTACK ON SURAJ MALIPROTEST IN KAPASANसांसद हनुमान बेनीवालCHITTORGARH CONTROVERSY

