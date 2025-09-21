अलीगढ़ में राम बारात जूलूस में मारपीट; रामलीला कमेटी के अध्यक्ष को पड़ोसियों ने पीटा
क्षेत्राधिकारी खैर वरुण सिंह ने बताया कि थाना पिसावा क्षेत्र में राम बारात का आयोजन हुआ था. आयोजन के दौरान मारपीट की गई.
Published : September 21, 2025 at 7:08 AM IST
अलीगढ़: जिले के पिसावा कस्बे में शनिवार रात निकली राम बारात में हंगामा हो गया. रामलीला कमेटी के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गुप्ता के साथ उनके पड़ोसियों ने मारपीट शुरू कर दी. घटना में वह लहूलुहान होकर गिर पड़े. इस घटना से नाराज कमेटी के सदस्य और राम बारात में शामिल लोग थाने पहुंचे और घेराव कर दिया. पुलिस थाने पर जमकर नारेबाजी की गई. आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.
क्षेत्राधिकारी खैर वरुण सिंह ने बताया कि थाना पिसावा क्षेत्र में राम बारात का आयोजन हुआ था. आयोजन के दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और उनके पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया. इसमें अध्यक्ष को चोटें आई हैं. उनका मेडिकल कराया गया है.
साथ ही तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि राम बारात का कार्यक्रम सकुशल संपन्न करा दिया गया है. मौके पर स्थिति अब नियंत्रण में हैं.
कैसे मचा राम बारात में बवाल: स्थानीय निवासियों ने बताया कि शनिवार को राम बारात अलग-अलग रास्तों से होकर चंद्रप्रकाश गुप्ता के घर के सामने से गुजर रही थी. इसी दौरान उनके पड़ोसी सचिन कुमार, बंटी और देवी सिंह आ गए और बारात को रोकने की कोशिश करने लगे. कमेटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो तीनों ने अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गुप्ता पर हमला बोल दिया. उन्हें बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया.
बीच-बचाव के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग पिसावा थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. पीड़ित ने एक लाख रुपए लूटने का भी आरोप लगाया है. पुलिस केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है.
