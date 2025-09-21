ETV Bharat / state

अलीगढ़ में राम बारात जूलूस में मारपीट; रामलीला कमेटी के अध्यक्ष को पड़ोसियों ने पीटा

अलीगढ़ में राम बारात जूलूस में मारपीट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 21, 2025 at 7:08 AM IST 2 Min Read