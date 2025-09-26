ETV Bharat / state

बिहार के नवादा में वाहन जांच करने गई पुलिस पर हमला, 3 पुलिसकर्मी जख्मी

नवादा में वाहन जांच के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया है. जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर....

ATTACK ON POLICE IN NAWADA
वाहन जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2025 at 2:50 PM IST

नवादा: बिहार के नवादा में वाहन जांच के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया. हमले में एक महिला पुलिसकर्मी समेत दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं. घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बिहार- झारखंड बॉर्डर स्थित दर्शन नाला के समीप गुरुवार रात 8 बजे की है.

वाहनों की हो रही थी चेकिंग: दरअसल, शराब माफियाओं पर नकेल कसने और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. झारखंड की ओर से आने वाले सभी वाहनों को रोककर तलाशी ली जा रही थी.

पुलिस और बाइक सवार के बीच नोकझोंक: तलाशी के दौरान झारखंड की ओर से तेज रफ्तार बाइक सवार आ रहा था. बाइक सवार को रोककर पूछताछ की गई. इस दौरान बाइक सवार नोकझोंक करने लगा. जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. पुलिस के अनुसार बाइक सवार शराब के नशे में था.

भीड़ ने किया हमला: मौजूद लोगों ने लाठी और ईंट-पत्थर से पुलिस पर हमला कर दिया. बाइक सवार को छुड़ाकर ले गए. हमले में सिपाही संजय कुमार, पिएसई गुलशन कुमार और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गईं. सूचना मिलने के बाद थाना के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज किया गया.

क्या कहते हैं घायल पुलिसकर्मी?: घायल पुलिसकर्मी संजय कुमार ने बताया कि गुरुवार की दोपहर गोविंदपुर थाना में ड्यूटी ज्वाइन की थी. शाम में वाहन चेकिंग के लिए अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बिहार-झारखंड बॉर्डर दर्शन नाला पर भेजा गया था, तभी एक बाइक चालक से पूछताछ की जा रही थी.

"नोकझोंक के बाद चालक शोर करने लगा. लोग जुट गए और हमला कर दिए, जिसमें मैं और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए . एक बाइक को जब्त कर थाना लाया गया है. शराबी को हमलावर छुड़ाकर ले भागे." -संजय कुमार, घायल पुलिसकर्मी

