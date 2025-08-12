अलीगढ़: जिले में आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया. गांव की महिलाओं और स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई. गुस्साए लोगों ने पुलिस की बुलेट क्षतिग्रस्त कर दी और कई पुलिसकर्मियों की वर्दियां फाड़ दीं. इतना ही नहीं शिकायत करने वाले पक्ष की भी पिटाई की गई. घटना अलीगढ़ जिले के चंडौस थाना क्षेत्र में गांव जमुआ की है.

जानकारी के मुताबिक, रक्षाबंधन के दिन गांव में हनुमान मंदिर के पास दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा शराब पीने का आरोप लगा था. इस मामले में 9 अगस्त 2025 को दोनों समुदायों में विवाद हुआ. इसके बाद एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. सोमवार को इसी मामले में पुलिस टीम आरोपी युवकों को पकड़ने के लिए गांव पहुंची थी. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए.

आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी पुलिस. (Video Credit: ETV Bharat)

महिलाओं ने किया हमला: गांव में पुलिस पहुंचने की सूचना पर शिकायत करने वाले समुदाय के लोग भी मौके पर पहुंच गए. इसी दौरान आरोपी समुदाय की महिलाएं आक्रोशित हो गईं. महिलाओं ने शिकायतकर्ताओं और पुलिस टीम पर हमला कर दिया. इसमें शिकायत करने वाले समुदाय के कई लोग घायल हो गए. पुलिस के साथ ही धक्का-मुक्की और झड़प हुई. कुछ पुलिसकर्मियों की वर्दियां फाड़ दी गईं.

पुलिस की बुलेट क्षतिग्रस्त: क्षेत्राधिकारी गभाना संजीव कुमार तोमर ने बताया कि घटना के दौरान पुलिस की बुलेट गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया. हमले में दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल, गांव में शांति बनी हुई है.

किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. गांव में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

