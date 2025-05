ETV Bharat / state

बिहार में पुलिस पर हमला, थाने में घुसकर दारोगा को पीटा - ATTACK ON POLICE IN BIHAR

रोहतास में पुलिस पर हमला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 19, 2025 at 5:55 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 6:28 PM IST 3 Min Read

रोहतास : बिहार में पुलिस पर हमला आम बात हो गई है. बिहार के रोहतास में ऐसा ही नजारा फिर से देखने को मिला है. युवक का शन मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने थाना पर ही धाबा बोल दिया. सागर स्थित टीओपी में घुसकर असामाजिक तत्वों ने कई पुलिसकर्मियों की पिटाई की. रोहतास में पुलिस पर हमला : यही नहीं लोगों ने पथराव भी किया. जिसमें डालमिया नगर के थानाध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल सहित तीन पुलिसकर्मियों को चोट लगी है. इंस्पेक्टर सुशांत कुमार मंडल को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. दो अन्य को मामूली चोट लगी है. रोहतास में पुलिस पर हमला (ETV Bharat)

Last Updated : May 19, 2025 at 6:28 PM IST