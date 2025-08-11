ETV Bharat / state

बिहार में एक शख्स ने मां-बाप और पत्नी को कुदाल से काट डाला - SPADE ATTACK IN MOTIHARI

मोतिहारी में पारिवारिक विवाद खौफनाक रूप लिया है. कलयुगी बेटे ने माता-पिता और पत्नी पर कुदाल से हमला कर घायल कर दिया है. पढ़ें खबर

मोतिहारी में कुदाल से हमला
मोतिहारी में कुदाल से हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2025 at 1:34 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता और पत्नी पर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया. यह भयावह घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के एक गांव की है. घटना से पूरे इलाके को दहशत का माहौल है. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

बेटे ने मा-पिता और पत्नी पर हमला: बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे ने अपने पिता-मां और पत्नी पर कुदाल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की शुरुआत उस समय हुई जब बेटे का अपने पिता से किसी बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बेटे ने कुदाल उठाकर अपने पिता पर वार कर दिया.

मोतिहारी में कुदाल से हमला: पिता को कुदाल से मारते देख उसकी मां और पत्नी बीच-बचाव करने आईं तो उन पर भी बेरहमी से हमला कर दिया. तीनों को गंभीर हालत में मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां मां और पत्नी को भर्ती कर लिया गया है, जबकि पिता की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

पत्नी के साथ अवैध संबंध का आरोप: स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना हरसिद्धि थाना को दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. थानाध्यक्ष सर्वेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपने परिवार पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पिता का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है.

पत्नी और मां ने आरोप को गलत बताया: हालांकि, उसकी पत्नी और मां ने इस आरोप को पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसके ससुर पिता तुल्य हैं और उस पर लगाए गए आरोप पति की मानसिक अस्थिरता का परिणाम हैं.

"आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में प्रयुक्त कुदाल को जब्त कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है."-सर्वेंद्र कुमार सिन्हा, थानाध्यक्ष

पुलिस को नहीं मिला है आवेदन: एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर खून का सैंपल सहित अन्य साक्ष्य संग्रह किया है. हरसिद्धि थानाध्यक्ष के अनुसार घटना को लेकर अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है.आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. फिलहाल मामले का जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता और पत्नी पर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया. यह भयावह घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के एक गांव की है. घटना से पूरे इलाके को दहशत का माहौल है. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

बेटे ने मा-पिता और पत्नी पर हमला: बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे ने अपने पिता-मां और पत्नी पर कुदाल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की शुरुआत उस समय हुई जब बेटे का अपने पिता से किसी बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बेटे ने कुदाल उठाकर अपने पिता पर वार कर दिया.

मोतिहारी में कुदाल से हमला: पिता को कुदाल से मारते देख उसकी मां और पत्नी बीच-बचाव करने आईं तो उन पर भी बेरहमी से हमला कर दिया. तीनों को गंभीर हालत में मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां मां और पत्नी को भर्ती कर लिया गया है, जबकि पिता की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

पत्नी के साथ अवैध संबंध का आरोप: स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना हरसिद्धि थाना को दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. थानाध्यक्ष सर्वेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपने परिवार पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पिता का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है.

पत्नी और मां ने आरोप को गलत बताया: हालांकि, उसकी पत्नी और मां ने इस आरोप को पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसके ससुर पिता तुल्य हैं और उस पर लगाए गए आरोप पति की मानसिक अस्थिरता का परिणाम हैं.

"आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में प्रयुक्त कुदाल को जब्त कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है."-सर्वेंद्र कुमार सिन्हा, थानाध्यक्ष

पुलिस को नहीं मिला है आवेदन: एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर खून का सैंपल सहित अन्य साक्ष्य संग्रह किया है. हरसिद्धि थानाध्यक्ष के अनुसार घटना को लेकर अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है.आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. फिलहाल मामले का जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें

Last Updated : August 11, 2025 at 2:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MOTIHARIATTACK ON FAMILY IN MOTIHARIमोतिहारी में कुदाल से हमलाBIHAR NEWSSPADE ATTACK IN MOTIHARI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: किसका खेल बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोटर, RJD और AIMIM में गठबंधन नहीं होने से किसे मिलेगा फायदा?

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.