मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता और पत्नी पर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया. यह भयावह घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के एक गांव की है. घटना से पूरे इलाके को दहशत का माहौल है. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

बेटे ने मा-पिता और पत्नी पर हमला: बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे ने अपने पिता-मां और पत्नी पर कुदाल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की शुरुआत उस समय हुई जब बेटे का अपने पिता से किसी बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बेटे ने कुदाल उठाकर अपने पिता पर वार कर दिया.

मोतिहारी में कुदाल से हमला: पिता को कुदाल से मारते देख उसकी मां और पत्नी बीच-बचाव करने आईं तो उन पर भी बेरहमी से हमला कर दिया. तीनों को गंभीर हालत में मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां मां और पत्नी को भर्ती कर लिया गया है, जबकि पिता की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

पत्नी के साथ अवैध संबंध का आरोप: स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना हरसिद्धि थाना को दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. थानाध्यक्ष सर्वेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपने परिवार पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पिता का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है.

पत्नी और मां ने आरोप को गलत बताया: हालांकि, उसकी पत्नी और मां ने इस आरोप को पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसके ससुर पिता तुल्य हैं और उस पर लगाए गए आरोप पति की मानसिक अस्थिरता का परिणाम हैं.

"आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में प्रयुक्त कुदाल को जब्त कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है."-सर्वेंद्र कुमार सिन्हा, थानाध्यक्ष

पुलिस को नहीं मिला है आवेदन: एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर खून का सैंपल सहित अन्य साक्ष्य संग्रह किया है. हरसिद्धि थानाध्यक्ष के अनुसार घटना को लेकर अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है.आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. फिलहाल मामले का जांच की जा रही है.

