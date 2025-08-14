बलौदाबाजार: बलौदाबाजार में शराब माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब आबकारी विभाग की टीम पर भी हमला हो रहा है. बुधवार के दिन बलौदाबाजार आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ रेड की कार्रवाई कर रही थी. इस दौरान कच्ची महुआ शराब बेचने वाली एक महिला को टीम ने हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू की थी. तभी इस टीम के कर्मियों और उनके वाहन पर हमला हो गया.
आबकारी विभाग की टीम पर पथराव: महिला को हिरासत में लेते वक्त उसके परिजनों और समर्थकों ने आबकारी टीम पर पथराव कर दिया. अचानक हुए इस हमले में सहायक आबकारी अधिकारी जलेश सिंह और पूरी टीम बाल-बाल बच गई. अचानक हुए हमले में माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि टीम को खुद को बचाते हुए मौके से बाहर निकलना पड़ा। गवाहों के मुताबिक, अगर पत्थर थोड़ी भी तेज रफ्तार से लगते, तो किसी की जान भी जा सकती थी.
सोनाखान में हुआ हमला: आबकारी विभाग को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि सोनाखान क्षेत्र में अवैध रूप से महुआ से बनी कच्ची शराब बेची जा रही है. बुधवार को सहायक आबकारी अधिकारी जलेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा. कार्रवाई के दौरान 30 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई और एक महिला को हिरासत में लिया गया. जैसे ही टीम महिला को शासकीय वाहन में लेकर जाने लगी, महिला के परिजन भड़क गए और अचानक पथराव शुरू कर दिया. पत्थरों की बौछार में टीम का शासकीय वाहन क्षतिग्रस्त हो गया.
जानकारी मिली है कि सोनाखान क्षेत्र में आबकारी विभाग रेड करने गया था, इस दौरान पथराव और विवाद हुआ, जिसमें विभाग का शासकीय वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है. फिलहाल अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, शिकायत दर्ज होने पर पुलिस विधिवत कार्रवाई करेगी- तुलसी नेताम, डीएसपी
आबकारी निरीक्षक ने FIR कराने की बात कही: इस घटना पर बलौदाबाजार के आबकारी निरीक्षक जलेश सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि हमले की घटना कल हुई है. मैं अभी कसडोल थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं.