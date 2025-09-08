बगहा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, गाड़ी क्षतिग्रस्त, दारोगा ने भागकर बचायी जान
बगहा में शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें उनका वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे.
Published : September 8, 2025 at 10:46 AM IST
बगहा: पश्चिम चंपारण के यूपी-बिहार बॉर्डर पर धनहा थाना क्षेत्र के कठार गांव के पास रविवार देर शाम शराब तस्करों और असामाजिक तत्वों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया. इस हमले में पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि गाड़ी में सवार दरोगा, तीन सिपाही और ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे.
शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई: जानकारी के मुताबिक, उत्पाद विभाग की टीम यूपी-बिहार सीमा पर देवीपुर इलाके में शराब तस्करों और शराबियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी. इस दौरान एक शराबी को पकड़ा गया, जबकि दूसरा भागने की कोशिश में गिरकर घायल हो गया. घायल शराबी की पहचान गदियांनी टोला निवासी बृजलाल यादव के रूप में हुई है.
ग्रामीणों का आक्रोश और हमला: घायल शराबी को देखकर ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने उत्पाद विभाग की टीम का पीछा शुरू कर दिया. कठार गांव के पास ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उस पर हमला बोल दिया. इस हिंसक हमले में गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन पुलिसकर्मी मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे.
आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी: इस घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस और उत्पाद विभाग संयुक्त रूप से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
क्या कहती है पुलिस?: घटना की सूचना मिलते ही धनहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. धनहा थानाध्यक्ष ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहन को थाने लाया गया है और उत्पाद विभाग की टीम के साथ समन्वय स्थापित किया गया है. उत्पाद थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है और वे स्वयं मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटे हैं.
"घटना की जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को दी गई है और वे स्वयं भी मौके पर पहुंच कर आगे की कार्रवाई में जुटे हैं."-प्रमोद कुमार, उत्पाद थानाध्यक्ष
शराब तस्करी का गढ़ बना सीमावर्ती क्षेत्र: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद यूपी-बिहार सीमा पर शराब तस्करी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. धनहा के सीमावर्ती इलाकों में शराब की खेप की तस्करी की खबर आ रही है. जिसके खिलाफ उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई करता रहा है.
शराब तस्करी और हमलों का सिलसिला: बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी कानून के बावजूद तस्करी पर अंकुश नहीं लग सका. धनहा की तरह बिक्रमगंज समेत कई क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की छापेमारी टीम पर माफियाओं ने बार-बार हमले किए, जिससे पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा है.
