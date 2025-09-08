ETV Bharat / state

बगहा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, गाड़ी क्षतिग्रस्त, दारोगा ने भागकर बचायी जान

बगहा: पश्चिम चंपारण के यूपी-बिहार बॉर्डर पर धनहा थाना क्षेत्र के कठार गांव के पास रविवार देर शाम शराब तस्करों और असामाजिक तत्वों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया. इस हमले में पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि गाड़ी में सवार दरोगा, तीन सिपाही और ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे.

शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई: जानकारी के मुताबिक, उत्पाद विभाग की टीम यूपी-बिहार सीमा पर देवीपुर इलाके में शराब तस्करों और शराबियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी. इस दौरान एक शराबी को पकड़ा गया, जबकि दूसरा भागने की कोशिश में गिरकर घायल हो गया. घायल शराबी की पहचान गदियांनी टोला निवासी बृजलाल यादव के रूप में हुई है.

पुलिस टीम पर हमला (ETV Bharat)

ग्रामीणों का आक्रोश और हमला: घायल शराबी को देखकर ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने उत्पाद विभाग की टीम का पीछा शुरू कर दिया. कठार गांव के पास ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उस पर हमला बोल दिया. इस हिंसक हमले में गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन पुलिसकर्मी मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे.

आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी: इस घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस और उत्पाद विभाग संयुक्त रूप से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.