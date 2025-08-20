ETV Bharat / state

गिरिडीह में साइबर थाना की टीम पर हमला, कुख्यात क्रिमिनल को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस - ATTACK ON CYBER POLICE

गिरिडीह में साइबर थाने की टीम पर हमला हुआ है. यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंडाटांड में हुई.

attack-on-cyber-police-station-team-in-giridih
पुलिस लाईन, गिरिडीह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2025 at 10:17 PM IST

2 Min Read

गिरिडीह: कुख्यात साइबर क्रिमिनल को पकड़ने पहुंची साइबर थाना की टीम पर हमला हो गया. यह घटना मुफस्सिल थाना इलाके के मंडाटांड की हैं. घटना बुधवार की शाम की हैं. जानकारी के अनुसार साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत को यह सूचना मिली थी कि कुख्यात प्रदीप मंडल इन दिनों गांव में ही है और यहीं से साइबर क्राइम कर रहा है. इस सूचना पर साइबर थाना की टीम दलबल के साथ मंडाटांड पहुंची. टीम ने प्रदीप को दबोच भी लिया लेकिन गांव और प्रदीप के घरवालों ने उसे जबरन छुड़वा लिया.

कैसे हुआ साइबर पुलिस टीम पर हमला

साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत ने बताया कि सटीक सूचना पर जब टीम पहुंची तो प्रदीप मंडल मैदान की तरफ मोबाइल में कुछ कर रहा था. टीम ने प्रदीप को दबोच लिया. अचानक गिरफ्त में आए प्रदीप ने शोर मचाना शुरू कर दिया.

ऐसे में मैदान के पास क्रिकेट खेल रहे कुछ लोग आए और प्रदीप को छुड़वाने का प्रयास करने लगे. इस बीच कुछ महिलाएं आयी और पुलिस की टीम को पीछे से पकड़ लिया. ऐसे में प्रदीप पुलिस की चंगुल से छूट गया. उन्होंने बताया कि इतना होने के बावजूद साइबर थाना की टीम प्रदीप के पीछे लगी रही और लगभग एक किमी तक दौड़ाया गया. इसी दौरान एक बुलेट बाइक आयी, जिसपर बैठकर प्रदीप फरार हो गया.

गढ़वा पुलिस भी कर रही तलाश

साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर ने बताया कि प्रदीप मंडल काफी शातिर हैं. इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. गढ़वा के भी एक खाते से इसने 26 लाख उड़ाया है. इसके अलावा अलग-अलग स्थानों पर भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हैं. जल्द ही प्रदीप को गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: नक्सलियों के खिलाफ पुलिस - सीआरपीएफ को सफलता, पारसनाथ की तराई से बरामद हुआ विस्फोटक

झारखंड पुलिस ने शुरू की म्युल अकाउंट वालों पर कार्रवाई, कई गिरफ्तार, सेकंड फेज में भी कई जाएंगे जेल

कंप्यूटर इंजीनियरिंग का छात्र निकला साइबर अपराधी, किराएदार बनकर मकान मालिक का उड़ा ले गए पैसे

गिरिडीह: कुख्यात साइबर क्रिमिनल को पकड़ने पहुंची साइबर थाना की टीम पर हमला हो गया. यह घटना मुफस्सिल थाना इलाके के मंडाटांड की हैं. घटना बुधवार की शाम की हैं. जानकारी के अनुसार साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत को यह सूचना मिली थी कि कुख्यात प्रदीप मंडल इन दिनों गांव में ही है और यहीं से साइबर क्राइम कर रहा है. इस सूचना पर साइबर थाना की टीम दलबल के साथ मंडाटांड पहुंची. टीम ने प्रदीप को दबोच भी लिया लेकिन गांव और प्रदीप के घरवालों ने उसे जबरन छुड़वा लिया.

कैसे हुआ साइबर पुलिस टीम पर हमला

साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत ने बताया कि सटीक सूचना पर जब टीम पहुंची तो प्रदीप मंडल मैदान की तरफ मोबाइल में कुछ कर रहा था. टीम ने प्रदीप को दबोच लिया. अचानक गिरफ्त में आए प्रदीप ने शोर मचाना शुरू कर दिया.

ऐसे में मैदान के पास क्रिकेट खेल रहे कुछ लोग आए और प्रदीप को छुड़वाने का प्रयास करने लगे. इस बीच कुछ महिलाएं आयी और पुलिस की टीम को पीछे से पकड़ लिया. ऐसे में प्रदीप पुलिस की चंगुल से छूट गया. उन्होंने बताया कि इतना होने के बावजूद साइबर थाना की टीम प्रदीप के पीछे लगी रही और लगभग एक किमी तक दौड़ाया गया. इसी दौरान एक बुलेट बाइक आयी, जिसपर बैठकर प्रदीप फरार हो गया.

गढ़वा पुलिस भी कर रही तलाश

साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर ने बताया कि प्रदीप मंडल काफी शातिर हैं. इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. गढ़वा के भी एक खाते से इसने 26 लाख उड़ाया है. इसके अलावा अलग-अलग स्थानों पर भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हैं. जल्द ही प्रदीप को गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: नक्सलियों के खिलाफ पुलिस - सीआरपीएफ को सफलता, पारसनाथ की तराई से बरामद हुआ विस्फोटक

झारखंड पुलिस ने शुरू की म्युल अकाउंट वालों पर कार्रवाई, कई गिरफ्तार, सेकंड फेज में भी कई जाएंगे जेल

कंप्यूटर इंजीनियरिंग का छात्र निकला साइबर अपराधी, किराएदार बनकर मकान मालिक का उड़ा ले गए पैसे

For All Latest Updates

TAGGED:

साइबर क्रिमिनल प्रदीप मंडलगिरिडीह में साइबर टीम पर हमलाATTACK ON CYBER POLICE IN GIRIDIHGIRIDIH CYBER POLICEATTACK ON CYBER POLICE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.