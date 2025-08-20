गिरिडीह: कुख्यात साइबर क्रिमिनल को पकड़ने पहुंची साइबर थाना की टीम पर हमला हो गया. यह घटना मुफस्सिल थाना इलाके के मंडाटांड की हैं. घटना बुधवार की शाम की हैं. जानकारी के अनुसार साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत को यह सूचना मिली थी कि कुख्यात प्रदीप मंडल इन दिनों गांव में ही है और यहीं से साइबर क्राइम कर रहा है. इस सूचना पर साइबर थाना की टीम दलबल के साथ मंडाटांड पहुंची. टीम ने प्रदीप को दबोच भी लिया लेकिन गांव और प्रदीप के घरवालों ने उसे जबरन छुड़वा लिया.
कैसे हुआ साइबर पुलिस टीम पर हमला
साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत ने बताया कि सटीक सूचना पर जब टीम पहुंची तो प्रदीप मंडल मैदान की तरफ मोबाइल में कुछ कर रहा था. टीम ने प्रदीप को दबोच लिया. अचानक गिरफ्त में आए प्रदीप ने शोर मचाना शुरू कर दिया.
ऐसे में मैदान के पास क्रिकेट खेल रहे कुछ लोग आए और प्रदीप को छुड़वाने का प्रयास करने लगे. इस बीच कुछ महिलाएं आयी और पुलिस की टीम को पीछे से पकड़ लिया. ऐसे में प्रदीप पुलिस की चंगुल से छूट गया. उन्होंने बताया कि इतना होने के बावजूद साइबर थाना की टीम प्रदीप के पीछे लगी रही और लगभग एक किमी तक दौड़ाया गया. इसी दौरान एक बुलेट बाइक आयी, जिसपर बैठकर प्रदीप फरार हो गया.
गढ़वा पुलिस भी कर रही तलाश
साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर ने बताया कि प्रदीप मंडल काफी शातिर हैं. इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. गढ़वा के भी एक खाते से इसने 26 लाख उड़ाया है. इसके अलावा अलग-अलग स्थानों पर भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हैं. जल्द ही प्रदीप को गिरफ्तार किया जाएगा.
