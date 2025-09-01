ETV Bharat / state

BJP की महिला विधायक पर हमला.. पति और समर्थक के साथ मारपीट, फायरिंग से दहशत

सीतामढ़ी में बीजेपी की महिला विधायक पर हमला हुआ है. उनके पति और समर्थक बुरी तरह से घायल हैं. दोनों का इलाज चल रहा है.

September 1, 2025

सीतामढ़ी: परिहार विधानसभा क्षेत्र से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की विधायक गायत्री देवी और उनके पति पूर्व विधायक रामनरेश यादव पर जानलेवा हमला हुआ है. उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है. इस हमले में पूर्व विधायक और उनके एक समर्थक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना रविवार देर रात की है.

पंडाल से निकलने के दौरान हमला: बताया जाता है कि गायत्री देवी और रामनरेश यादव अपने समर्थकों के साथ रात में बाबा परिहार ठाकुर मंदिर परिसर स्थित गणपति पूजा में शामिल होने गए थे. जागरण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद जब दोनों पति-पत्नी बाहर निकल रहे थे, तभी विवाद शुरू हो गया. वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान फायरिंग भी हुई है. इस घटना में पूर्व विधायक और उनके समर्थक घायल हुए हैं.

पूर्व विधायक अस्पताल में भर्ती: घायल पूर्व विधायक रामनरेश यादव को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. इस मामले पर विधायक गायत्री देवी ने कहा कि विरोधियों की ओर से साजिश के तहत हमलोगों पर हमला हुआ है. उन्होंने कहा कि पुलिस-प्रशासन से मामले की लिखित शिकायत कर दी है.

"एक साजिश के तहत पहले से हमले की प्लानिंग की लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग बच गए. प्रशासन को भी इसकी जानकारी है. हमने प्रशासन को भी लिख कर दिया है. इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है. पहले भी कई बार विरोधियों के द्वारा इस तरह की साजिश हो चुकी है."- गायत्री देवी, बीजेपी विधायक, परिहार

क्या बोले थानाध्यक्ष?: हालांकि परिहार थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने विधायक के साथ मारपीट की घटना से इंकार किया है. उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल के सचिव के साथ मारपीट हुई है. बीच-बचाव के दौरान पूर्व विधायक के कपड़े पर खून के धब्बे पड़े हैं. फिलहाल इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है.

"पूजा पंडाल के सचिव के साथ मारपीट हुई है. जिसमें एक को गिरफ्तार भी कर लिया है. विधायक या पूर्व विधायक के साथ मारपीट नहीं हुई है. बीच बचाव करने के दौरान पूर्व विधायक के कपड़े पर खून का धब्बा लग गया. पूजा पंडाल के सचिव के द्वारा आवेदन दिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई की जा रही है."- सुमित कुमार, थानाध्यक्ष, परिहार थाना

कौन हैं गायत्री देवी?: भारतीय जनता पार्टी की विधायक गायत्री देवी लगातार दो बार से सीतामढ़ी की परिहार विधानसभा सीट से चुनाव जीत रही हैं. 2020 में उन्होंने आरजेडी की रितु जायसवाल को हराया था. उनके पति रामनरेश यादव भी विधायक रह चुके हैं. 61 वर्षीय गायत्री देवी बिहार विधानसभा की महिला व बाल विकास समिति की सभापति भी हैं.

