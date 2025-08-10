Essay Contest 2025

लूट के इरादे से बाइक सवार दंपती पर हमला: भाजपा नेता की पत्नी का गला रेता, पति गंभीर घायल - ATTACK ON BIKE RIDING COUPLE

किशनगढ़ में बदमाशों ने लूट के इरादे से बाइक सवार दंपती पर हमला किया. आभूषण लूटे और महिला का गला रेत दिया.

Attack on bike riding couple
बाइक सवार दंपती पर हमला (ETV Bharat Kishangarh)
Published : August 10, 2025 at 10:17 PM IST

किशनगढ़ (अजमेर): रलावता गांव से उदयपुर कला गांव क्षेत्र जा रहे बाइक सवार एक दंपती पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर किया. इसमें भाजपा सिलोरा मंडल के महामंत्री रोहित माली गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि उनकी 35 वर्षीय संजू माली की मौके पर गला काटकर हत्या कर दी गई. घायल रोहित ने बताया कि वारदात उस वक्त हुई जब वे ससुराल से वापस लौट रहे थे. बाइक सवार आरोपियों ने लूट के इरादे से उनकी पत्नी के गले से आभूषण लूटे और फिर जानलेवा हमला कर दिया.

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पति अपनी पत्नी को लहूलुहान हालत में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाता दिखा. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घटना की सूचना पर अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित पुलिस अधिकारी तत्काल किशनगढ़ पहुंचे. एसपी वंदिता राणा ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए क्षेत्र में सघन छापेमारी जारी है. घायल पति से घटना की जानकारी ली गई है. उन्होंने कहा कि इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द से जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे.

लूट हमले के दौरान महिला की हत्या (ETV Bharat Ajmer)

माली समाज के लोगों ने इस क्रूर घटनाकांड पर गहरा रोष व्यक्त किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. बड़ी संख्या में लोग राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचे और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं लेने की बात कही. एसडीएम रजत यादव सहित पुलिस के अधिकारियों ने समाज के लोगों से की समझाइश की.

लूट हमले के दौरान महिला की हत्या (ETV Bharat Ajmer)

