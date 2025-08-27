ETV Bharat / state

मंत्री श्रवण कुमार और विधायक पर हमला, 1 KM भागकर बचाई जान - SHRAVAN KUMAR

नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार और विधायक प्रेम मुखिया पर नाराज ग्रामीणों ने हमला किया. 9 संदिग्ध मौतों पर कार्रवाई न होने से गुस्सा.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर हमला
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर गांव वालों ने अचानक हमला कर दिया. दोनों नेता हाल ही में गांव में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे.

नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर हमला: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया जैसे ही वे गांव में पहुंचे, नाराज ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया और नेताओं को दौड़ा लिया. जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा.

बॉडीगार्ड्स घायल: इस हमले में उनके साथ मौजूद बॉडीगार्ड्स घायल हो गए. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कई जानें चली गईं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

जेडीयू प्रवक्ता बोले- हालांकि JDU के जिला प्रवक्ता धनंजय देव ने बताया कि "मंत्री पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि वहां के लोग स्थानीय विधायक की कार्यशैली से नाराज होकर हंगामा करने लगे. किसी असामाजिक तत्व ने उस दौरान ईंट चला दिया जिससे मंत्री के स्कॉट में लगे सिपाही की सिर फट गई." घटना की सूचना मिलते ही वरीय अधिकारी पहुंच मामले की जांच में जुट चुके हैं. पदाधिकारी अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं.

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर गांव वालों ने अचानक हमला कर दिया. दोनों नेता हाल ही में गांव में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे.

नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर हमला: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया जैसे ही वे गांव में पहुंचे, नाराज ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया और नेताओं को दौड़ा लिया. जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा.

बॉडीगार्ड्स घायल: इस हमले में उनके साथ मौजूद बॉडीगार्ड्स घायल हो गए. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कई जानें चली गईं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

जेडीयू प्रवक्ता बोले- हालांकि JDU के जिला प्रवक्ता धनंजय देव ने बताया कि "मंत्री पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि वहां के लोग स्थानीय विधायक की कार्यशैली से नाराज होकर हंगामा करने लगे. किसी असामाजिक तत्व ने उस दौरान ईंट चला दिया जिससे मंत्री के स्कॉट में लगे सिपाही की सिर फट गई." घटना की सूचना मिलते ही वरीय अधिकारी पहुंच मामले की जांच में जुट चुके हैं. पदाधिकारी अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ATTACK MINISTER SHRAVAN KUMARHILSA MLA KRISHNA MURARINALANDASHRAVAN KUMAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

साल 1832, जब बॉम्बे में कुत्तों की वजह से हुए दंगे, जानें क्या है इतिहास?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.