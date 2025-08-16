रांचीः एटीएस की टीम ने झारखंड के आधा दर्जन से अधिक कुख्यात अपराधियों की काली कमाई पर अपनी नजर गड़ा दी है. अब झारखंड के संगठित अपराधिक गिरोहों की कमाई से अमीर बनने वाले और बेहिसाब संपत्ति बनाने वाले से एटीएस ने उनकी कमाई का हिसाब मांग दिया है. जो अपनी कमाई का हिसाब नहीं दे पाएंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.

10 से ज्यादा को भेजा गया नोटिस

अमन श्रीवास्तव, सुजीत सिन्हा, प्रिंस खान, डब्लू सिंह, मयंक सिंह और विकास तिवारी जैसे गैंगस्टर्स की काली कमाई को कारोबार में लगाने वाले सफेदपोश, गैंगस्टर्स के करीबी और रिश्तेदार बड़े संकट में फंस गए हैं. झारखंड में सक्रिय संगठित अपराधी गिरोह पर लगाम लगाने के लिए झारखंड एटीएस के साथ साथ कई एजेंसियां उनके आर्थिक मजबूती को तोड़ने में लगी हुई है.

जानकारी देते एटीएस एसपी (Etv Bharat)

इसी कड़ी में झारखंड एटीएस ने दस से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली है जो झारखंड के संगठित आपराधिक गिरोहों की कमाई को अपने कारोबार में लगा रहे हैं और उसका मुनाफा अपराधियों तक पहुंचा रहे हैं. ऐसे चिन्हित लोगों को झारखंड एटीएस की तरफ से नोटिस भेजा गया है और उनसे उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है. अब उन तमाम लोगों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, उन्हें यह साबित करना होगा की उन्होंने जो संपत्ति बनाई है उसमें उनके क्रिमिनल रिश्तेदार का कोई हाथ नहीं है. अगर वे इसे साबित नहीं कर पाएंगे तो नए कानून के अनुसार उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.

झारखंड एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि अपराधियों के काली कमाई का निवेश करने वाले लोगों की सूची बना कर उन्हें नोटिस किया जा रहा है. नोटिस मिलने के बाद चाहे गैंगस्टर के परिवार वाले हो या फिर उनके नजदीकी दोस्त या फिर बिजनेसमैन, उन सबको खरीदी गई संपत्ति और किए गए निवेश को लेकर पुख्ता सबूत देने होंगे. अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो नए कानून के हिसाब से तीन साल की सजा तो है ही सारी संपत्ति भी जब्त की जाएगी.

पुलिस की मदद करेगा नया कानून!

झारखंड एटीएस एसपी ऋषभ झा के अनुसार नए आपराधिक कानून में बीएनएस की सेक्शन 111 के सब सेक्शन छह में यह प्रावधान है कि अगर किसी के भी द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन क्राइम के द्वारा किसी दूसरे के नाम पर भी प्रॉपर्टी ली गई है तो उसमें पुलिस उन्हें नोटिस देगी. जिस व्यक्ति को यह नोटिस जाएगा उसे यह प्रूफ करना होगा कि उनकी संपत्ति में किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के द्वारा कमाए गए पैसों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. अगर नोटिस मिलने वाले व्यक्ति के द्वारा यह प्रूफ नहीं किया गया तो उसकी संपत्ति को तो अटैच किया ही जाएगा साथ इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है.

रिमांड पर लेकर जुटाई जानकारियां

झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के गतिविधियों पर ब्रेक लगाने के लिए अब सभी वैसे गैंग्स के प्रमुखों से लगातार पूछताछ की जा रही है. इस पूछताछ में गैंग्स के कई तरह की संपत्तियों की जानकारी एटीएस को हासिल हुई है. हाल में ही कुख्यात अमन साव और सुजीत सिन्हा से पूछताछ कर कई जानकारियां हासिल की गई है. उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

झारखंड के कुख्यात अमन श्रीवास्तव, सुजीत सिन्हा, डब्लू सिंह और प्रिंस खान जैसे कई दुर्दांत अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति का पता एटीएस को मिल चुकी है. अब धीरे धीरे उन्हें जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. इसके तहत जो संपत्तियां अपराधियों के नाम पर हैं उसे सीधे तौर पर जप्त किया जाएगा जबकि जो संपत्ति उनके रिश्तेदारों के नाम पर हैं वैसे लोगों को नोटिस के जरिये ये बताना होगा की संपत्ति लीगल है या अवैध है.

इसे भी पढे़ं- कुख्यात अपराधी मयंक पर कसा शिकंजा, अजरबैजान से भारत लाने का रास्ता साफ, एटीएस अधिकारियों का तैयार हो रहा पासपोर्ट

इसे भी पढ़ें- संदिग्ध महिला आतंकी शमा परवीन की बैक ग्राउंड खंगाल रही एटीएस, आतंक के कनेक्शन की जांच शुरू

इसे भी पढ़ें- अपराध की दुनिया के नए चेहरों की प्रोफाइलिंग शुरू, कोयला क्षेत्र में मचा रहे आतंक!