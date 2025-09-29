ETV Bharat / state

मथुराधीश मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, बंधकों को आतंकियों से छुड़ाया

कोटा: शहर के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र स्थित बड़े मथुराधीश मंदिर में सोमवार को आतंकवादी निरोधक दस्ते (एटीएस) की टीम ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया. इस अभ्यास में सीआईडी इंटेलिजेंस, एंटी बम स्क्वायड सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल रही. आधे घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को आजाद कराने का अभ्यास किया गया. इस दौरान मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया और एटीएस टीम के सदस्य दरवाजे पर तैनात थे. अचानक पुलिस की गाड़ियों और बंदूकधारी लोगों के जुटने से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया. बाद में जब लोगों को पता चला कि यह केवल एक मॉक ड्रिल है, तब उन्होंने राहत की सांस ली. पढ़ें: प्रदेश में कई स्थानों पर कलेक्ट्रेट को एक साथ बम से उड़ाने की मिली धमकी, भीलवाड़ा में निकली मॉकड्रिल