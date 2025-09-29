ETV Bharat / state

मथुराधीश मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, बंधकों को आतंकियों से छुड़ाया

कोटा के मंदिर में सुरक्षा मॉक ड्रिल के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया.

Mock Drill in Kota
मथुराधीश मंदिर में एटीएस की मॉकड्रिल (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 4:24 PM IST

कोटा: शहर के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र स्थित बड़े मथुराधीश मंदिर में सोमवार को आतंकवादी निरोधक दस्ते (एटीएस) की टीम ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया. इस अभ्यास में सीआईडी इंटेलिजेंस, एंटी बम स्क्वायड सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल रही.

आधे घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को आजाद कराने का अभ्यास किया गया. इस दौरान मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया और एटीएस टीम के सदस्य दरवाजे पर तैनात थे. अचानक पुलिस की गाड़ियों और बंदूकधारी लोगों के जुटने से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया. बाद में जब लोगों को पता चला कि यह केवल एक मॉक ड्रिल है, तब उन्होंने राहत की सांस ली.

कैथूनीपोल थाना अधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल का कहना है कि नंदगांव स्थित मथुराधीश मंदिर में यह मॉक ड्रिल एटीएस की आतंकवादी निरोधक इकाई द्वारा की गई थी. इस संबंध में उन्होंने हमें ज्यादा जानकारी नहीं दी थी, केवल अंतिम समय पर सूचना दी थी. इसके बाद ड्यूटी ऑफिसर मौके पर चले गए थे. उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल आधे घंटे चली, हालांकि एटीएस की टीम पहले ही पहुंच गई थी और काफी समय तक वहीं रही.

मंदिर में रखा है बम: दोपहर के समय अचानक मंदिर में पुलिस की गाड़ियों और एटीएस के बंदूकधारी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ. उन्होंने पूरी तरह से मंदिर को अपने घेरे में ले लिया. मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर टीम तैयार हो गई थी. इन्हें देखकर लोगों को संदेह हुआ कि मंदिर में कोई व्यक्ति बम रख गया है, क्योंकि बम चेकिंग का दस्ता और डॉग स्क्वायड भी वहां पहुंच गया था.

