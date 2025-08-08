लखनऊ: धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को संरक्षण देने वाले और मददगारों की लिस्ट एटीएस ने तैयार कर ली है. जांच में बलरामपुर जिले में तैनात रहे 5 अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. इनमें से दो अधिकारी दूसरी जगह पर ट्रांसफर का चुके हैं.

दो अधिकारी अभी भी सेवा में है. एक कर्मचारी को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है. तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद सिंह की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में भी स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं.

एटीएस सूत्रों के अनुसार इन 5 अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्यकाल में दर्ज मुकदमों, भूमि विवादों से जुड़े दस्तावेज और छांगुर के नेटवर्क से जुड़े लोगों को मिली शासकीय सुविधाओं की जांच शुरू कर दी गई है. कई फाइलें बलरामपुर से लखनऊ भी इस संदर्भ में मंगाई गई हैं.

एटीएस को जांच में पता चला है कि छांगुर को लगातार कानूनी राहत दिलाने में इन अधिकारियों की भूमिका काफी अहम रही है. दो अधिकारियों की संपत्तियों की भी समीक्षा हो रही है, जो उनकी आय से अधिक बताई जा रही है. इनमें से एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है.

सूत्रों के अनुसार साल 2024 में बलरामपुर में जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने उतरौला गैड़ासा बुजुर्ग और सादुल्लाहनगर थानों की भूमिका पर आपत्ति जताते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी थी. डीएम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि धर्मांतरण या संदिग्ध गतिविधियों जैसे गंभीर मामलों में इन थानों ने प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई नहीं की. कई मामले जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए. शिकायतें समय पर दर्ज नहीं की गईं.

आरोपियों और उनके साथियों को बचाने की कोशिश की गई. अब जब एटीएस की जांच में इन सब थानों से जुड़े पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है तो डीएम की रिपोर्ट को और अधिक वजन मिलने लगा है. धर्मान्तरण के सादुल्लाहनगर कनेक्शन के बाद धीरे-धीरे बलरामपुर पुलिस और छांगुर का गठजोड़ सामने आने लगा है.

जिलाधिकारी रहे अरविंद सिंह की जांच रिपोर्ट अब भी फाइलों में दबी धूल खा रही है. इसके इतर विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से भी प्रस्तुत पुलिस और अपराधियों के साठगांठ की रिपोर्ट पर भी जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई. दोनों जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो पूरे बलरामपुर जिले को संवेदनशील बनाते हैं.

एटीएस अब इन अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है. बयान लेने के बाद रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी जाएगी. सूत्रों के अनुसार अगर दोष सिद्ध होता है तो सेवा में मौजूद दो अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्कृति भी की जा सकती है. अफसरों की लिस्ट में तत्कालीन दो थाना अध्यक्ष, राजस्व निरीक्षक और एक नायब तहसीलदार (सेवानिवृत्ति) का नाम शामिल है.

छांगुर का करीबी 5 साल में बना करोड़पति: प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ में कस्टडी रिमांड के दौरान छांगुर के करीबी नवीन उर्फ जलालुद्दीन से गहन पूछताछ शुरू की है. जांच में सामने आया है कि छांगुर के साथ नजदीकी के बाद नवीन ने यूएई में 5 नई कंपनियां खोलीं, जिसमें करोड़ों रुपए का निवेश किया गया.

चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 से पहले तक नवीन का इनकम टैक्स रिटर्न केवल 5 से 6 लाख रुपए तक था. ईडी की शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ कि इन कंपनियों के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने और इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए किया गया.

नवीन के यूएई के बैंक खातों से मनी एक्सचेंज और अन्य विदेशी खातों में बड़ी मात्रा में रकम जमा करने की बात भी सामने आ रही है. अब सवाल यह उठ रहा है कि इन कंपनियों में पैसा किस स्रोत से और किन कंपनियों से आया. प्रवर्तन निदेशालय इस रकम के स्रोत की पहचान करने में जुट गई है.

नवीन की कंपनियों के लेनदेन और विदेशी खातों की गहन छानबीन की जा रही है. इस मामले में आगे की जांच से कई बड़े खुलासे होने की संभावना है. गौरतलब है कि छांगुर के अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए एटीएस के साथ ईडी भी जुटी हुई है. अभी तक ईडी ने छांगुर नीतू रोहरा और नवीन रोहरा से पूछताछ की है. अब स्रोतों का पता लगाने के लिए और कई लोगों को हिरासत में ले सकती है.

