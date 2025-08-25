जयपुर: ओपीजेएस यूनिवर्सिटी द्वारा बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करने से जुड़े एक मामले में आज एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लंबे समय से फरार चल रही संगीता कड़वासरा को दिल्ली से पकड़ लिया है. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का ईनाम है. एसओजी और एटीएस लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी. उसकी गिरफ्तारी के लिए एटीएस ने 'ऑपेरशन कटुरागिनी' चलाया.

आईजी (एटीएस) विकास कुमार ने बताया कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री प्रकरण में लंबे समय से फरार ईनामी व वांछित आरोपी संगीता कड़वासरा को पकड़ने में एटीएस को सफलता मिली है. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी के एसपी ने 25 हजार रुपए का ईनाम घोषित कर रखा था. अब आरोपी को एसओजी के सुपुर्द किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आरोपी संगीता कड़वासरा उर्फ भूमि मूलतः चूरू जिले के नेशन छोटी गांव की निवासी है. वह फिलहाल, दिल्ली के कंझावला में रह रही थी. वह इंटरनेशनल वॉलीबाल प्लेयर थी, जिसके आधार पर खेल कोटा से रेलवे में उसकी नौकरी लग गई.

रेलवे की नौकरी छोड़ी, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी: आईजी विकास कुमार के अनुसार पति से तलाक के बाद 2014 में उसने रेलवे की नौकरी छोड़ दी. इसके बाद दिल्ली के कंझावला स्थित अपने पिता के घर रहने लगी. बेरोजगार होने के बाद उसने अपनी बहन सरिता के जरिए रोहतक में एक चैनल में भी काम किया था. इसके बाद चूरू के राजगढ़ स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में बतौर ऑब्जर्वर काम करने लगी. ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर के पद रहते हुए उसने यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर विभिन्न कोर्सेज की हजारों फर्जी डिग्रियां बैक डेट में प्रिंट करवाकर दलालों के नेटवर्क के जरिए जारी की. वह मोटी रकम लेकर बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करती थी.

एटीएस ने ऐसे बिछाया जाल: उन्होंने बताया कि संगीता को पकड़ने की फिराक में एटीएस की टीम उसके घर के आसपास सात दिन तक जाल बिछाकर रखा. लेकिन वह घर से बाहर निकलती ही नहीं थी. वह अपने भरोसेमंद लोगों से मिलने सुबह-सुबह घर के पास स्थित शिव मंदिर जाती थी. मुखबिर से उसके शिव मंदिर जाने का पता चला. मंदिर के आसपास की कॉलोनियों में तलाश करने पर उसके बहन के बेटे द्वारा किराए पर फ्लैट लेने की जानकारी मिली. वह कमरे के बाहर ताला लगाकर अंदर छिपकर रहती थी.

बाहर ताला, भीतर छिपकर रहती थी आरोपी: आईजी ने बताया कि संगीता की बहन का बेटा बाहर से ताला लगाकर जाता और संगीता भीतर रहती थी. बहन के बेटे के बाहर जाने पर एटीएस की टीम ने केयर टेकर को कॉल कर फ्लैट की बिजली कटवाई, जिसके बाद लड़के ने केयर टेकर को फ्लैट में बिजली सप्लाई के सिलसिले में कॉल किया. एटीएस की टीम ने केयर टेकर को साथ लेकर फ्लैट का ताला खुलवाया तो संगीता अंदर बैठी थी, जिसे एटीएस ने हिरासत में ले लिया.

कंट्रोल रूम और वाट्सएप पर सूचना देने की अपील: इस टीम में पुलिस निरीक्षक राजेश यादव, निशा चावरिया, एसआई अमित नागौरा, एएसआई सचिन भारद्वाज, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, गजराज सिंह, कांस्टेबल विकास भारद्वाज और चालक हरिसिंह शामिल रहे. आईजी विकास कुमार ने टीम के प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने आमजन से किसी भी अपराध या अपराधी से जुड़ी सूचना एटीएस के नियंत्रण कक्ष नंबर 0141-2601583 और वाट्सएप नंबर 9001999070 पर देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.

