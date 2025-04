ETV Bharat / state

जयपुर में विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ FIR, धार्मिक भावनाओं को उकसाने का आरोप - ANTI TERRORISM PROTEST IN JAIPUR

जयपुर में देर रात बवाल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में शुक्रवार देर रात आतंकवाद विरोधी पोस्टरों को लेकर तनाव का माहौल बन गया. बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार में पोस्टर को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर नारेबाजी हुई. पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और हालात पर नियंत्रण किया. स्थिति बिगड़ती देखकर जयपुर पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. मामला शांत करा लोगों को रवाना किया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ जार्ज ने कहा कि शुक्रवार देर रात बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार में दो पक्षों ने प्रदर्शन किया. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. समझाइश के बाद सभी लोग अपने-अपने घर चले गए. एक पक्ष ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें हवामहल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है. रामेश्वर सिंह, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) पढ़ें: बाड़मेर पुलिस की हिदायत: कल तक भारत छोड़ दे पाकिस्तानी नागरिक, वरना किए जाएंगे डिपोर्ट

शुक्रवार देर रात को शहर की जामा मस्जिद के बाहर हुए हंगामे के मामले में बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर जयपुर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) डॉ. रमेश्वर सिंह का बयान आया है. उन्होंने बताया कि शहरभर में पुलिस पिकेट्स तैनात किए गए हैं, खासकर शहर के किलेबंदी वाले क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में तीन आरएसी कंपनियां, एक एसटीएफ और दो नियमित कंपनियों को मौके पर तैनात किया गया है. सभी अधिकारी फील्ड में हैं और हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं. इस मामले में विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. दरअसल शुक्रवार रात सर्व समाज ने बड़ी चौपड़ पर प्रदर्शन किया. इस दौरान कई जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे पोस्टर चिपकाए गए. प्रदर्शन में हवामहल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे. बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार में पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद विरोधी पोस्टर लगाकर नारेबाजी की गई. सड़कों पर भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर चिपकाए गए. पढ़ें: पहलगाम आतंकी हमला: सीएम का केंद्रीय गृह मंत्री को आश्वासन, पाक नागरिकों की वीजा गाइडलाइन का सख्ती से पालना करेगा राजस्थान विधायक बालमुकुंद आचार्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक धार्मिक स्थल पहुंचे, जहां पोस्टर और नारे लगाए गए. देर रात नारेबाजी और पोस्टरों को लेकर तनाव फैल गया. दूसरे पक्ष की भीड़ जमा होने लगी. देखते ही देखते विवाद बढ़ने लग गया. दोनों पक्षों ने नारेबाजी शुरू कर दी. आमने-सामने हो गए. पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ जार्ज व एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचे. माहौल देखते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया. कांग्रेस विधायक रफीक खान और अमीन कागजी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. एक पक्ष ने विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की. करीब 3 घंटे प्रदर्शन चला. पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ. जयपुर में गरमाया माहौल (ETV Bharat Jaipur) पूरे मामले को लेकर एक पक्ष ने माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. विधायक बालमुकुंद आचार्य समेत अन्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को उकसाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया. मौके पर शांति है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

