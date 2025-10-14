ETV Bharat / state

हजारीबाग में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, पूर्व सीएम रघुवर दास ने स्वदेशी सामान अपनाने पर दिया जोर

हजारीबाग: भाजपा देश भर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चला रही है. इसी क्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हजारीबाग पहुंचे. अभियान के दौरान रघुवर दास ने जहां एक ओर लोगों से स्वदेशी सामान के अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की, वहीं दूसरी ओर पेसा कानून का जिक्र करते हुए राज्य सरकार को घेरने का भी काम किया है.

पूर्व सीएम रघुवर दास ने लोगों से की अपील

आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इन दिनों प्रधानमंत्री ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है. जिसका उद्देश्य हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है. वोकल फॉर लोकल के लिए मुहिम को बढ़ाना है. इसी कड़ी में हजारीबाग में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस अभियान का आयोजन सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय में किया गया.

अभियान के दौरान लोगों को संबोधित करते पूर्व सीएम (ETV BHARAT)

इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की. साथ ही उन्होंने कहा कि लोकल सामानों का उपयोग करें. दीपावली में हर एक व्यक्ति लोकल उत्पाद की ही खरीदारी करे. खासकर अपने घर की सजावट कुम्हार के हाथों से बने दीपक से करें. दीपक आपके घर जलेगा, रोशनी कुम्हार के घर होगी.