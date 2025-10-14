हजारीबाग में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, पूर्व सीएम रघुवर दास ने स्वदेशी सामान अपनाने पर दिया जोर
हजारीबाग में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया. पूर्व सीएम रघुवर दास ने लोगों से स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की.
Published : October 14, 2025 at 5:21 PM IST
हजारीबाग: भाजपा देश भर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चला रही है. इसी क्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हजारीबाग पहुंचे. अभियान के दौरान रघुवर दास ने जहां एक ओर लोगों से स्वदेशी सामान के अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की, वहीं दूसरी ओर पेसा कानून का जिक्र करते हुए राज्य सरकार को घेरने का भी काम किया है.
पूर्व सीएम रघुवर दास ने लोगों से की अपील
आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इन दिनों प्रधानमंत्री ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है. जिसका उद्देश्य हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है. वोकल फॉर लोकल के लिए मुहिम को बढ़ाना है. इसी कड़ी में हजारीबाग में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस अभियान का आयोजन सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय में किया गया.
इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की. साथ ही उन्होंने कहा कि लोकल सामानों का उपयोग करें. दीपावली में हर एक व्यक्ति लोकल उत्पाद की ही खरीदारी करे. खासकर अपने घर की सजावट कुम्हार के हाथों से बने दीपक से करें. दीपक आपके घर जलेगा, रोशनी कुम्हार के घर होगी.
पेसा कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अभियान के दौरान स्वराज बनाने की बात की. उन्होंने स्वराज के चार मंत्र बताए. स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वशासन. स्वधर्म अपने धर्म की रक्षा करना, स्वभाषा अपने भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना, स्वदेशी सामान का उपयोग करना और स्वशासन मतलब पेसा कानून को लागू करना, जो राज्य सरकार अब तक नहीं कर पाई.
आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान न केवल एक योजना है, बल्कि यह एक राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन है. जो देश को सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनने के संकल्प से जोड़ना है ताकि हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का नारा साकार हो सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को सशक्त बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है.
