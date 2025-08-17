छतरपुर: पुलिस ने छतरपुर में ATM वैन से 61 लाख 17 हजार रुपये की लूट की लूट के मामले का खुलासा कर दिया है. शिकायतकर्ता ने अपने भाई और उसके साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों मनीष कुमार अहिरवार, पुष्पेंद्र सिंह अहिरवार, प्रदीप अहिरवार और रवि अहिरवार को गिरफ्तार किया है, उनमें तीन आपस में सगे भाई हैं. एटीएम फ्रेंचाइजी संचालक मनीष अहिरवार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी.

पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

दरसल मामला छतरपुर जिले से 100 किलोमीटर दूर गौरिहार थाना इलाके का है. जब एक प्राइवेट इंडिया वन कंपनी के लोग ATM में पैसे भरने के लिए यूपी के महोबा से 61 लाख रुपये लेकर निकले. यह पैसा उन्हें छतरपुर जिले के करीब 15 ATM में डालना था लेकिन उसके पहले ही गौरिहार थाना के अंतर्गत ग्राम गहबरा सिचहरी रोड पर 2 बाइक सवारों ने लूट ली.

सीसीटीवी में नजर आए लुटेरे (ETV Bharat)

पुलिस ने मामले में लुटेरों पर 30 हजार का इनाम घोषित किया था

जिसकी शिकायत हिटैची कंपनी एटीएम फ्रेंचाइजी संचालक मनीष ने थाना गौरिहार में की. भारतीय न्याय संहिता के तहत लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई. पुलिस टीम, साइबर टीम द्वारा तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य एकत्र कर शुरू किए गए. मामले में लुटेरों पर 30 हजार का इनाम घोषित किया गया. मामले में MP पुलिस ने यूपी पुलिस से तालमेल बैठाया और फिर कार्रवाई शुरू की. जब पुलिस ने फरियादी से कड़ाई से पूछताछ की तो जो राज खुला वह चौंकाने वाला था.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

बैंक का कर्ज चुकाने भाई के साथ रची लूट की साजिश

छतरपुर SP अगम जैन ने बताया "जब फरयादी से पूछताछ की गई तो मामला कुछ अलग ही निकला. बैंक डिटेल खंगाले गए और तथ्यों की बारीकी से जांच की गई. संदेही फरयादी मनीष का पहले से इंडिया वन एटीएम फ्रेंचाइजी से 17 लाख रुपए का लेनदेन का विवाद था. उस पर 53 लाख के करीब कर्ज था. कर्ज चुकाने के लिए फ्रेंचाइजी संचालक मनीष एवं उसके भाई पुष्पेंद्र अहिरवार ने मिलकर लूट का षड्यंत्र रचा था."

"घटना के एक दिन पूर्व विभिन्न क्षेत्र की एटीएम मशीनों में पैसे डालने के लिए यूपी के महोबा की एक्सिस बैंक से निकाले थे. 61 लाख से अधिक रुपये लेकर कार से एटीएम में पैसे भरने जा रहे थे. तभी मोटरसाइकिल पर सवार प्रदीप एवं रवि ने कार का पीछा करते हुए उसको रुकवाया और कट्टा लगाकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की रकम, कट्टा और कार को बरामद किया गया है."