पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली के इस बंगले में रहने की जताई इच्छा, PWD को लिखी चिट्ठी, विभाग ने भी दिया जवाब - ATISHI WANT MATHURA ROAD BUNGALOW

पूर्व सीएम आतिशी ने लिखी PWD को चिट्ठी ( PHOTO- ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 5, 2025 at 9:22 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 9:34 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी एक बार फिर सरकारी बंगले को लेकर चर्चा में है. इस बार उन्होंने PWD को एक चिट्ठी लिखी है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आतिशी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से अनुरोध किया है कि उन्हें विधानसभा में विपक्ष की नेता के तौर पर एबी-17, मथुरा रोड स्थित बंगले को अपने पास रखने की अनुमति दी जाए या दरियागंज में अंसारी रोड स्थित बंगले को उन्हें आवंटित किया जाए. जो आवास मुख्यमंत्री रहते हुए किया था आवंटित, उसी में रहना चाहती हैं आतिशी: पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मानें तो, आतिशी अभी भी मथुरा रोड स्थित बंगले पर कब्जा जमाए हुए हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि AAP नेता ने अनुरोध किया है कि उन्हें विधानसभा में विपक्ष की नेता के तौर पर बंगला अपने पास रखने की अनुमति दी जाए, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. आतिशी ने AB-17 मथुरा रोड स्थित बंगले को अपने पास रखने की अनुमति मांगी है (SOURCE: PTI) हालांकि, आप के सूत्रों ने दावा किया है कि आतिशी ने मथुरा रोड स्थित बंगले को अपने पास रखने के बारे में दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा था, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह केंद्रीय पूल आवास है. सूत्रों में से एक ने बताया, "मथुरा रोड बंगले को बरकरार रखने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने अंसारी रोड बंगले के आवंटन के लिए पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है, जिस पर पहले पार्टी नेता जैस्मीन शाह दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की उपाध्यक्ष के तौर पर रह रही थीं." पीडब्ल्यूडी के अनुसार, आतिशी ने मार्च में विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि मथुरा रोड बंगला उन्हें आवंटित किया जाए. अधिकारी ने कहा, "उन्हें बताया गया कि बंगला केंद्र के पूल का है. उन्हें आधिकारिक आवास आवंटित करने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है. जिस घर में रह रही आतिशी, वहां रह चुकी हैं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी: भारत मंडपम के सामने स्थित एबी-17, मथुरा रोड बंगले पर पहले कई सालों तक पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कब्जा था. जब वे आबकारी नीति मामले में जेल गए, तो यह बंगला आतिशी को आवंटित कर दिया गया. पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी इस बंगले पर रह चुकी हैं. पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पहले की तरह उसी आवास में रह रही हैं. यह बंगला केंद्र के आवासों की सूची में शामिल है, लेकिन इस पर अभी फैसला होना बाकी है."

