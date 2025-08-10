नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर शहर में भारी जलभराव और जल संकट की गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया. आतिशी ने अपने पत्र में दिल्ली सरकार की प्रशासनिक लापरवाही को इस संकट का कारण बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की.

उन्होंंने पत्र में कहा कि हाल की बारिश ने दिल्ली को पूरी तरह ठप कर दिया. सड़कें जलमग्न हो गईं, यातायात रुक गया और कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया. कालकाजी, गिरि नगर, गोविंदपुरी और गोविंदपुरी एक्सटेंशन में स्थिति गंभीर हो गई, जहां गिरि नगर यूजीआर पंपिंग स्टेशन के पानी में डूब जाने से पानी की आपूर्ति ठप हो गई. पंपिंग स्टेशन के बंद होने से हजारों घरों में पानी की किल्लत हो गई है और अगले 2-3 दिनों तक यह संकट बना रह सकता है. यह संकट रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान आया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई. कालकाजी के लोग पंपिंग स्टेशन के खराब होने का खामियाजा भुगत रहे हैं. मैंने इस मुद्दे को शुक्रवार को विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

वैकल्पिक व्यवस्था नहीं: आतिशी ने आरोप लगाया कि यह स्थिति प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है. लगता है कि महज छह महीनों में ही चार-इंजन वाली भाजपा सरकार ठप और ध्वस्त हो गई है. बार-बार चेतावनी के बावजूद सरकार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने में विफल रही है. दिल्ली का ढांचा ढह गया है और सरकार की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है.

तुरंत कदम उठाएं: पत्र के अंत में आतिशी ने मुख्यमंत्री से तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने लिखा, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा को तुरंत निर्देश दें कि प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए त्वरित कदम उठाएं, अन्यथा मैं और इस क्षेत्र के निवासी समाधान के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे.

