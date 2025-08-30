ETV Bharat / state

CM रेखा पर हमले के बाद आतिशी ने लिखी चिट्ठी, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर कही ये बड़ी बात - ATISHI WROTE LETTER TO CM REKHA

दिल्ली में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर आतिशी ने जताई चिंता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखा पत्र

ATISHI WROTE LETTER TO CM REKHA
नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 5:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राजधानी में बढ़ते अपराध और पुलिस प्रशासन की नाकामी पर गहरी चिंता जताई है.

उन्होंने लिखा राजधानी में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोग अपने घर, बाज़ार और धार्मिक स्थलों पर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे. बीते शुक्रवार रात कालकाजी मंदिर में प्रसाद के मामूली विवाद पर सेवादार की 5-6 लोगों ने मिलकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. पूरी घटना CCTV में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर बढ़ते अपराध के लिए भाजपा की 'चार इंजन वाली सरकार' को ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने सीएम रेखा से आग्रह किया है कि अगर वह जनता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकतीं, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए.

राजधानी में क्राइम ग्राफ चिंताजनक
आतिशी ने पत्र में लिखा है की अगस्त महीने में दिल्ली में कई वारदात हुईं. 10 अगस्त को मैदानगढ़ी में ट्रिपल मर्डर, 8 अगस्त को अभिनेत्री हुमा कुरैशी के कज़िन असीफ कुरैशी की हत्या और आईपी एक्सटेंशन में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर एक युवक का फोन और बैग लूटने की कोशिश में चाकू मार दिया गया. उन्होंने लिखा कि खबर आ रही कि एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर 5 करोड़ की रंगदारी देने से इनकार करने पर फायरिंग की गई.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला
आतिशी ने पत्र में लिखा कि गंभीर बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी "जन सुनवाई" कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ, जिसे विभिन्न दलों के नेताओं ने निंदनीय घटना बताया. विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी.

विपक्ष का आरोप - दिल्ली 'जाम' है, अपराधियों के हौसले बुलंद
आतिशी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि बीजेपी की चार इंजन वाली सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. अपराधी बेखौफ हैं और जनता सुरक्षित नहीं. उन्होंने पुलिस महकमे पर भी सवाल उठाए,. विशेष रूप से खतरनाक अपराधियों को 'साहब' कहकर बुलाने की घटनाओं का उल्लेख किया.

दिल्लीवासी कब तक असुरक्षित?
आतिशी ने पूछा कि आखिर कब तक दिल्ली के लोग डर के साए में रहेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाबदेही तय करने और ठोस कार्रवाई की मांग की साथ ही इस्तीफा देने का भी सुझाव दिया.

