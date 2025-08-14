ETV Bharat / state

बारिश में जनहानि पर आतिशी ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, केजरीवाल बोले- 'दिल्ली का क्या हाल कर दिया…' - ARISHI LETTER TO DELHI CM

बारिश में जनहानि पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र
आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2025 at 2:31 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुई है. गुरुवार दोपहर कालकाजी इलाके में पेड़ गिरने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है. बीते दिनों भी दिल्ली में हुई बारिश के दौरान कई लोगों की जान चली गई. इसी क्रम में विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है और बड़ा आरोप लगाया है. उधर, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मात्र चंद महीनों में बीजेपी वालों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया.

नेता विपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में कहा, ''आज सुबह हंसराज सेठी मार्ग पर एक पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई. बारिश के कारण एक व्यक्ति की कार गिर गई और वह दब गया. एक लड़की भी घायल हुई है. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई है और अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रही है. यह मानसून संबंधी तैयारियों की पूर्ण कमी का परिणाम है. यह घटना अकेली नहीं है. यह बेहद शर्मनाक है कि बीजेपी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के कारण कई लोगों की जान चली गई है.''

आतिशी ने पत्र में क्या लिखा ?

सीएम को लिखे पत्र में जिक्र किया है कि पिछले शनिवार (9 अगस्त) को, रक्षाबंधन के मौके पर जब पूरा देश इस त्योहार का जश्न मना रहा था, शहर में दो अलग-अलग घटनाओं ने तहलका मचा दिया. एक घटना में, बारिश के कारण बाहरी दिल्ली के खेड़ा खुर्द में एक खुले नाले में डूबकर ढाई साल के एक बच्चे की मौत हो गई. उसी दिन एक अन्य घटना में, जैतपुर इलाके में एक दीवार का एक हिस्सा गिरने से दो छोटे बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. 30 जुलाई को, एलजी सचिवालय के पास उत्तरी दिल्ली की सहगल कॉलोनी में एक दीवार का एक हिस्सा गिरने से एक महिला और उसके बेटे की मौत हो गई, जबकि दो मजदूर घायल हो गए. 22 मई को राष्ट्रीय राजधानी में आए तूफ़ान और बारिश में एक विकलांग व्यक्ति सहित दो लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए.

आतिशी ने आगे लिखा है कि ये तो बस कुछ उदाहरण हैं जो सामने आई है. इस साल की बारिश में और भी कई लोगों की जान गई है, और अगर दूरदर्शिता, बुनियादी ढाँचे की तैयारी और दृढ़ प्रशासन होता, तो ये सभी घटनाएँ रोकी जा सकती थी. इसके बजाय, दिल्ली के नागरिक हर बारिश के दौरान जलभराव वाली सड़कों से गुज़रने, गिरते पेड़ों से बचने और लगातार डर के साये में जीने को मजबूर हैं. शहर की सुरक्षा और बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी जिस लोक निर्माण विभाग पर है, वह अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य को निभाने में नाकाम रहा है.

आतिशी ने अपने पत्र में लिखा है लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा को नैतिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए. इससे कम पर जनता का ज़रा भी विश्वास बहाल नहीं हो पाएगा. पूरा शहर इस ओर देख रहा है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही हैं.

