पंजाब सरकार की तरह मुआवजा दें दिल्ली सरकार, आतिशी ने राहत शिविरों की खराब व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल

Published : September 9, 2025 at 4:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने राजधानी में बाढ़ से प्रभावित हज़ारों परिवारों के लिए तत्काल राहत और मुआवजे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तुरंत कदम उठाने की अपील की है. आतिशी ने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में मानसून के दौरान आए बाढ़ से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और अब वे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं. प्रभावित परिवारों के लिए राहत उपाय तत्काल शुरू करने की मांग: आतिशी ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए राहत उपाय तत्काल शुरू किए जाने चाहिए. उन्होंने मांग रखी कि हर प्रभावित परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत दी जाए. साथ ही यमुना डूब क्षेत्र में बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए. उन्होंने इस संबंध में पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आप सरकार पहले ही किसानों के लिए इसी तरह की राहत की घोषणा कर चुकी है. बच्चों की शिक्षा को जल्द मुहैया कराने की मांग की: आतिशी ने बच्चों की शिक्षा की चिंता उठाते हुए कहा कि बाढ़ में किताबें, कॉपियां और जरूरी सामान बह जाने से हज़ारों बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं. उन्होंने मांग की कि सभी प्रभावित बच्चों को तुरंत नोटबुक, पाठ्यपुस्तकें, स्कूल बैग और स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाए. इसी तरह जिन परिवारों के मूल दस्तावेज़ बाढ़ में नष्ट हो गए हैं, उनके लिए राहत शिविरों का आयोजन कर दस्तावेज दोबारा जारी किए जाएं ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के चक्कर न लगाने पड़ें.