ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का दूसरा दिन: झारखंड और बिहार के बीच कांटे की टक्कर
रांची में आयोजित ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड और बिहार के एथलिटों में कांटे की टक्कर हुई.
Published : September 23, 2025 at 8:16 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में चल रही 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. राज्य के एथलीटों ने आठ स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य समेत कुल 17 पदक अपने नाम किए.
पहले दिन झारखंड ने पांच स्वर्ण, छह रजत और पांच कांस्य सहित 16 पदक जीते थे. इस तरह दो दिनों के मुकाबलों के बाद झारखंड के एथलीटों के खाते में अब तक कुल 33 पदक (13 स्वर्ण, 11 रजत और 09 कांस्य) दर्ज हो चुके हैं.
झारखंड के स्वर्ण पदक विजेता
झारखंड की ओर से जामताड़ा की सविता मुर्मू ने बालिका अंडर-18 जेवलिन थ्रो, बोकारो के विवेक पाल ने बालक अंडर-20, 1500 मीटर, बोकारो के संजीव भारती ने अंडर-20, 110 मीटर हर्डल्स और बोकारो के मो. साजिद ने अंडर-18, 110 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण जीता. वहीं हजारीबाग की प्रीति लकड़ा ने बालिका अंडर-20 ट्रिपल जंप, रांची की पूनम कुमारी ने अंडर-18, 400 मीटर, साहिबगंज के नीरज यादव ने अंडर-20 जेवलिन और हजारीबाग के पृथ्वी उरांव ने अंडर-16 लंबी कूद में स्वर्ण पदक अपने नाम किया.
आपको बता दें कि मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम में चल रहे 36वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का दूसरा दिन झारखंड और बिहार के खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन का गवाह बना. मंगलवार को सुबह से ही खिलाड़ियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया. सबसे पहले सुबह 6:15 बजे पुरुष और महिला अंडर-20 वर्ग की 5000 मीटर रेस वॉक का आयोजन हुआ, जिसमें तेज रफ्तार और धैर्य की असली परीक्षा देखने को मिली. इसके बाद दिनभर अलग-अलग ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में खिलाड़ियों ने जोर आजमाइश की.
झारखंड-बिहार के एथलीटों की जोरदार उपस्थिति
दूसरे दिन का आकर्षण बॉयज अंडर-16 का लॉन्ग जंप फाइनल रहा. इसमें झारखंड के पर्मा हांसदा, बिहार के आनंद कुमार और ओडिशा के दिव्यम राउत समेत 13 खिलाड़ियों ने भाग लिया. इस मुकाबले में तीनों ही राज्यों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. वहीं विमेंस अंडर-20 की 1500 मीटर रेस में असम की पाही केओट, बिहार की निहारिका कुमारी और झारखंड की नेहा कुमारी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस इवेंट में धाविकाओं की प्रतिस्पर्धा ने दर्शकों को रोमांचित किया.
सुबह का सत्र रहा रोमांचक
सुबह के सत्र में बॉयज अंडर-18 वर्ग का 110 मीटर हर्डल्स हीट्स मुख्य आकर्षण रहा. झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों ने पूरी ताकत झोंक दी. इसी दौरान गर्ल्स अंडर-16 वर्ग के पेंटाथलॉन शॉटपुट इवेंट में ओडिशा की उर्मिला भारसाग और पश्चिम बंगाल की तनिशा डे ने बेहतर प्रदर्शन कर पदक की ओर कदम बढ़ाए. इस दौरान झारखंड और बिहार के एथलीटों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करायी.
शाम के सत्र में कांटे की टक्कर
शाम होते-होते मैदान का माहौल और भी गर्म हो गया. पुरुष अंडर-20 वर्ग का 110 मीटर हर्डल्स फाइनल, विमेंस अंडर-20 का 100 मीटर हर्डल्स और विमेंस अंडर-18 का ट्रिपल जंप जैसे मुकाबले दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने. इस दौरान झारखंड और बिहार के धावकों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. लगातार दोनों राज्यों के खिलाड़ी पदक तालिका में एक-दूसरे को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए.
खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर
दूसरे दिन के समापन के बाद एथलीटों में खासा उत्साह देखने को मिला. बिहार और झारखंड के खिलाड़ियों ने न सिर्फ खेल का स्तर ऊंचा किया, बल्कि पूर्वी क्षेत्र के खेल प्रेमियों और चयनकर्ताओं का भी ध्यान अपनी ओर खींचा. कई युवा खिलाड़ी पहली बार अपना दम दिखाने मैदान में उतरे थे. प्रतियोगिता से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि इस बार के इवेंट से नए खिलाड़ियों को पहचान बनाने का मौका मिलेगा.
आयोजकों और संघ की प्रतिक्रिया
मैचों के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सीडी सिंह ने कहा कि यह चैंपियनशिप न केवल खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच है, बल्कि झारखंड के लिए गर्व का विषय भी है. उन्होंने बताया कि 10 राज्यों से आए एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां बेहतरीन ढंग से की गई है.
समापन से पहले बनी रोमांचक स्थिति
दूसरे दिन के खेल के बाद पदक तालिका में झारखंड और बिहार के खिलाड़ियों ने मजबूत उपस्थिति दर्ज की है. हालांकि अंतिम नतीजा बुधवार को होने वाले समापन के बाद ही आएगा. फिलहाल दोनों राज्यों के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर अपनी-अपनी टीम को मजबूती दी है.
तीसरे दिन का इंतजार
प्रतियोगिता का समापन बुधवार को होगा. अंतिम दिन के मुकाबले और अधिक रोमांचक होने की उम्मीद है. क्योंकि तभी यह साफ होगा कि किस राज्य के खिलाड़ी सबसे ज्यादा पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनते हैं. खेल प्रेमियों की निगाहें झारखंड और बिहार के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम के खिलाड़ियों पर भी टिकी हैं.
ये भी पढ़ें-
22 सितंबर से रांची में 36वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
रांची में 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजित, पहले दिन झारखंड का दबदबा, जीते 16 पदक
रांची में 36वीं जूनियर ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, 650 एथलीट दिखा रहे हैं दम