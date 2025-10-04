ETV Bharat / state

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान: भाजपा सांसद बोले, दीपावली पर दिखेगा स्वदेशी का रंग

देश भर में चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत अटल जयंती तक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाएगी.

Atamnirbhar bharat abhiyan
सांसद मंजू शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 6:00 PM IST

जयपुर: आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे प्रदेश में दीपावली पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने और दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इस संबंध में शनिवार को जयपुर में सांसद मंजू शर्मा, उदयपुर में वहां के सांसद सांसद मनालाल रावत और सवाईमाधोपुर में भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने इस अभियान के बारे की जानकारी दी. जयपुर में सांसद शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के सपने को पूरा करने की दिशा में यह अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है. इस अभियान का उद्देश्य हर भारतीय को सक्षम और स्वावलंबी बनाना है. अभियान के दौरान स्वदेशी उत्पाद खरीदने और दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा.

सांसद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह एक जनांदोलन है. इसका उद्देश्य हर भारतीय को सक्षम बनाना है, ताकि वह स्वावलंबी बने और देश के विकास में भागीदारी निभाए. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का पहला कदम है, स्थानीय को प्राथमिकता देना. दीपावली के समय आम व्यक्ति स्वदेशी उत्पाद खरीदे और दुकानदार स्वदेशी ही उत्पाद बेचें, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. सांसद शर्मा ने कहा कि युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप्स और डिजिटल मंच के जरिए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसके साथ ही 'वोकल फॉर लोकल' को अपनाने और स्थानीय उत्पादों व सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया गया.

जयपुर की सांसद मंजू शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: हर घर स्वदेशी: बीजेपी चलाएगी राष्ट्रव्यापी अभियान, सांसद भोला सिंह बोले - स्वदेशी को जन आंदोलन बनाएंगे

अटल जयंती तक चलेगा विशेष अभियान: सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके तहत व्यापारी सम्मेलन, उद्योग सम्मेलन, प्रभात फेरी, मशाल यात्रा, नुक्कड़ नाटक, किसान मार्च, संत सम्मेलन, महिला सूक्ष्म उद्यमी सम्मेलन, आत्मनिर्भर भारत संकल्प सेमिनार और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

Atamnirbhar bharat abhiyan
उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत (ETV Bharat Jaipur)

उदयपुर में संगोष्ठी : भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर की ओर से 'आत्मनिर्भर भारत-सशक्त राष्ट्र का संकल्प' विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया. मीडिया प्रभारी डॉ. सीमा चम्पावत ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद मनालाल रावत थे. सांसद रावत ने इस मौके पर कहा कि देश तभी प्रगति करेगा, जब प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेगा. उन्होंने युवाओं, महिला उद्यमियों और छोटे व्यवसाइयों को सरकार की योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के प्रत्येक मंडल और ग्राम तक अभियान चलाया जाएगा. अभियान के पहले चरण में अक्टूबर माह में सभी जिलों में और दूसरे चरण में नवंबर और दिसंबर में सभी मंडलों में जागरूकता और संपर्क अभियान चलाए जाएंगे. अभियान में स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का ही उपयोग किया जाएगा. सम्मेलन स्थलों पर स्थानीय उत्पादों की लघु प्रदर्शनी लगाई जाएगी. इसमें विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से 'मैं स्वदेशी अपनाऊंगा' संकल्प पत्र लिखवाकर आत्मनिर्भर भारत संकल्प सिग्नेचर वॉल पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे. व्यापारी प्रकोष्ठ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्वदेश मेले आयोजित करेगा.

यह भी पढ़ें: जयपुर के 150 से ज्यादा बाजार रंगेंगे स्वदेशी के रंग में, 1.5 लाख व्यापारी देंगे 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश

ये होंगे कार्यक्रम: इसके अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली, वॉल पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. राज्य स्तर पर सभी जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और इसी के अंतर्गत SHG (स्वयं सहायता समूह) उत्पाद प्रतियोगिता, कुटीर उद्योग और SHG के लिए पैकिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

सवाई माधोपुर में पूर्व सांसद कोली ने दी अभियान की जानकारी: सवाई माधोपुर में भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पहले चरण में जिला स्तरीय भाजपा पदाधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें पदाधिकारियों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रकल्पों एवं संकल्पों से अवगत कराया गया. इसके दूसरे चरण में जिले के 17 मंडलों में कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इसके तहत बूथ स्तर और शक्ति केंद्रों पर कार्यशाला आयोजित होगी.

