अटलपुरम टाउनशिप योजना; आगरा में कल 322 भूखंडों के लिए निकाली जाएगी लॉटरी, 600 भूखंड की होगी बुकिंग, ऐसे करना होगा आवेदन
पहली बार एडीए की ओर से स्कूली छात्राएं ड्रॉ निकालेंगी. एडीए अटलपुरम योजना के सेक्टर-2 व सेक्टर-3 में 600 से अधिक भूखंडों की बुकिंग करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 10:28 PM IST
आगरा : ताजनगरी में ग्वालियर हाईवे पर अटलपुरम टाउनशिप के सेक्टर-1 की 322 भूखंड की बुकिंग में 1842 आवेदन आए हैं. जिसमें 1772 सही पाए गए हैं. सेक्टर-1 में बंपर बुकिंग होने पर एडीए ने सेक्टर-2 और सेक्टर-3 के भूखंड की बिक्री की भी तैयारी कर ली है. 29 सितंबर को सेक्टर-1 के 322 भूखंड आवंटन के लिए लॉटरी निकलेगी. पहली बार एडीए की ओर से स्कूली छात्राएं लॉटरी ड्रॉ निकालेंगी. एडीए अटलपुरम योजना के सेक्टर-2 व सेक्टर-3 में 600 से अधिक भूखंडों की बुकिंग करेगा.
मुख्यमंत्री नए शहर विस्तारीकरण योजना के तहत आगरा में ग्वालियर रोड पर गांव ककुआ और भांडई में 138 हेक्टेयर जमीन पर अटलपुरम टाउनशिप विकसित की जा रही है. जो हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी. अटलपुरम टाउनशिप की लॉन्चिंग सीएम योगी ने पांच अगस्त को आगरा में की थी. जिससे टाउनशिव के पहले चरण में गरीब, अल्प व मध्यम आय वर्ग से उच्च आय वर्ग के लोगों का अपनी छत का सपना पूरा हो रहा है.
आगरा में 36 साल बाद नई टाउनशिप : आगरा में 36 साल पहले 1989 में कालिंदी विहार और शास्त्रीपुरम कॉलोनी आवासीय योजना लॉन्च की थी. तब से एडीए ने आगरा में कोई आवासीय नई टाउनशिप नहीं बनाई है. करीब 36 साल बाद अब एडीए ने ग्वालियर रोड पर अटलपुरम आवासीय टाउनशिप लॉन्च की गई है. अटलपुरम टाउनशिप करीब 138.53 हेक्टेयर में विकसित हो रही है. अटलपुरम टाउनशिप में 4087 प्लाट हैं. जिसमें ग्रुप हाउसिंग, HIG, MIG, LIG, EWS भी शामिल हैं.
70 आवेदन हुए रद्द : बता दें कि एडीए की अटलपुरम टाउनशिप के सेक्टर-1 में भूखंड खरीदने के लिए 1842 लोगों ने आवेदन किए हैं. जिनकी जांच की गई तो 70 आवेदन में गलत जानकारी मिली या किसी अन्य कमी की वजह से निरस्त कर दिया. इसलिए, अब केवल 1772 आवेदन करने वाले ही लॉटरी में शामिल होंगे. भूखंड की लॉटरी ड्रॉ प्रक्रिया 29 सितंबर को ग्वालियर रोड स्थित सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित होगी. एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि सेक्टर एक के आवासीय भूखंडों का आवंटन लॉटरी ड्रॉ से होगा.
अटलपुरम टाउनशिप में 4087 प्लॉट : एडीए उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया, अटलपुरम टाउनशिप तीन चरण में विकसित होगी. पहले चरण की लॉन्चिंग में सेक्टर एक के 322 भूखंड खरीदने के लिए आवेदन मांगे गए थे. आवासीय भूखंडों की कीमत 29500 रुपये वर्ग मीटर, ग्रुप हाउसिंग के लिए जमीन की कीमत 44000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन की कीमत 59000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की है. एडीए इस टाउनशिप से लोगों को सस्ता और सुलभ आवास या भूखंड मुहैया कर रहा है. टाउनशिप में 4087 प्लॉट हैं. जिसमें ग्रुप हाउसिंग, HIG, MIG, LIG, EWS भी शामिल हैं.
ब्रोशर की कीमत 1100 रुपये : एडीए उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया, टाउनशिप में भूखंड आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. इस टाउनशिप के लिए ब्रोशर 1100 रुपये का है. टाउनशिप के सेक्टर दो और तीन के 600 से अधिक भूखंड की बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल से 29 सितंबर से शुरू होगी. जिससे हर आवेदक घर बैठे अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन भूखंड की बुकिंग का पंजीकरण करा सके.
पंजीकरण धनराशि भी ऑनलाइन जमा करनी होती है. भूखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन एडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.adaagra.org.in और https://janhit.upda.in से करें. आवेदन के लिए सामान्य वर्ग को भूखंड मूल्य का 10% और आरक्षित वर्ग को 5% पंजीकरण शुल्क जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी. लॉटरी ड्रॉ में जिनके नाम की लॉटरी नहीं निकलेगी. उनकी जमानत राशि वापस की जाएगी.
भूखंड आंवटन के बाद ऐसे करना होगा भुगतान
- पंजीकरण के समय भूखंड मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी.
- पंजीकरण के समय आरक्षित वर्ग को भूखंड मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी.
- लॉटरी ड्रॉ से भूखंड आवंटित होने पर भूखंड मूल्य की 15 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी.
- लॉटरी से भूखंड आवंटित होने पर आरक्षित वर्ग को भूखंड मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी.
- लॉटरी से एलआईजी भूखंड आवंटित होने पर भूखंड की शेष 75 प्रतिशत धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 12 तिमाही किस्तों में जमा करनी होगी.
- समय पर किस्त नहीं दे पाने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त या विलंबित अवधि का 14 प्रतिशत दंड ब्याज देना होगा.
- कॉर्नर के भूखंड के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि कॉर्नर शुल्क और भूखंड मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क देना होगा.
यह नियम और शर्तें रहेंगी लागू
- भूखंड पंजीकरण या बुकिंग की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन है.
- बुकिंग www.adaagra.org.in और https://janhit.upda.in वेबसाइट से होगी.
- आवेदक का फोटो, शपथपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना होगा.
- आरक्षित श्रेणी के आवेदक को जाति या वांछित प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे.
- एक से अधिक या संयुक्त नाम से बुकिंग नहीं होगी सिर्फ पति और पत्नी संयुक्त रूप से बुकिंग कर सकते हैं.
- एक आवेदक सिर्फ एक श्रेणी के भूखंड के लिए आवेदन कर सकता है.
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये का प्रमाण पत्र अनिवार्य है.
- लॉटरी ड्रॉ से 15 दिन पहले हर आदवेक को त्रुटि सुधार का एक मौका भी दिया जाएगा.
- लॉटरी ड्रॉ में जिनका भूखंड नहीं निकलेगा. उन सभी आवेदक को 30 दिन में पंजीकरण धनराशि वापस की जाएगी.
ताजमहल से 12, हवाई अड्डे से 15 किमी. की दूरी : अटलपुरम टाउनशिप ताजमहल से 12 किमी. और हवाई अड्डे से 15 किमी. दूरी पर है. ईदगाह बस स्टैंड और कैंट रेलवे स्टेशन से 12 किमी. की दूरी है. इसके साथ ही अटलपुरम टाउनशिप के पास भांडई रेलवे जंक्शन है. यहां से एनएच-44 के अलावा इनर रिंग रोड के रास्ते लखनऊ और नोएडा एक्सप्रेस-वे को जोड़ता है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ से गुजरेगी पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत ट्रेन, दीपावली और छठ पर यात्रियों को मिलेगी राहत