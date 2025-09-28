ETV Bharat / state

अटलपुरम टाउनशिप योजना; आगरा में कल 322 भूखंडों के लिए निकाली जाएगी लॉटरी, 600 भूखंड की होगी बुकिंग, ऐसे करना होगा आवेदन

आगरा : ताजनगरी में ग्वालियर हाईवे पर अटलपुरम टाउनशिप के सेक्टर-1 की 322 भूखंड की बुकिंग में 1842 आवेदन आए हैं. जिसमें 1772 सही पाए गए हैं. सेक्टर-1 में बंपर बुकिंग होने पर एडीए ने सेक्टर-2 और सेक्टर-3 के भूखंड की बिक्री की भी तैयारी कर ली है. 29 सितंबर को सेक्टर-1 के 322 भूखंड आवंटन के लिए लॉटरी निकलेगी. पहली बार एडीए की ओर से स्कूली छात्राएं लॉटरी ड्रॉ निकालेंगी. एडीए अटलपुरम योजना के सेक्टर-2 व सेक्टर-3 में 600 से अधिक भूखंडों की बुकिंग करेगा.

मुख्यमंत्री नए शहर विस्तारीकरण योजना के तहत आगरा में ग्वालियर रोड पर गांव ककुआ और भांडई में 138 हेक्टेयर जमीन पर अटलपुरम टाउनशिप विकसित की जा रही है. जो हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी. अटलपुरम टाउनशिप की लॉन्चिंग सीएम योगी ने पांच अगस्त को आगरा में की थी. जिससे टाउनशिव के पहले चरण में गरीब, अल्प व मध्यम आय वर्ग से उच्च आय वर्ग के लोगों का अपनी छत का सपना पूरा हो रहा है.

आगरा में 36 साल बाद नई टाउनशिप : आगरा में 36 साल पहले 1989 में कालिंदी विहार और शास्त्रीपुरम कॉलोनी आवासीय योजना लॉन्च की थी. तब से एडीए ने आगरा में कोई आवासीय नई टाउनशिप नहीं बनाई है. करीब 36 साल बाद अब एडीए ने ग्वालियर रोड पर अटलपुरम आवासीय टाउनशिप लॉन्च की गई है. अटलपुरम टाउनशिप करीब 138.53 हेक्टेयर में विकसित हो रही है. अटलपुरम टाउनशिप में 4087 प्लाट हैं. जिसमें ग्रुप हाउसिंग, HIG, MIG, LIG, EWS भी शामिल हैं.

आवासीय योजना में भूखंड. (Photo Credit; ETV Bharat)

70 आवेदन हुए रद्द : बता दें कि एडीए की अटलपुरम टाउनशिप के सेक्टर-1 में भूखंड खरीदने के लिए 1842 लोगों ने आवेदन किए हैं. जिनकी जांच की गई तो 70 आवेदन में गलत जानकारी मिली या किसी अन्य कमी की वजह से निरस्त कर दिया. इसलिए, अब केवल 1772 आवेदन करने वाले ही लॉटरी में शामिल होंगे. भूखंड की लॉटरी ड्रॉ प्रक्रिया 29 सितंबर को ग्वालियर रोड स्थित सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित होगी. एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि सेक्टर एक के आवासीय भूखंडों का आवंटन लॉटरी ड्रॉ से होगा.

अटलपुरम टाउनशिप में 4087 प्लॉट : एडीए उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया, अटलपुरम टाउनशिप तीन चरण में विकसित होगी. पहले चरण की लॉन्चिंग में सेक्टर एक के 322 भूखंड खरीदने के लिए आवेदन मांगे गए थे. आवासीय भूखंडों की कीमत 29500 रुपये वर्ग मीटर, ग्रुप हाउसिंग के लिए जमीन की कीमत 44000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन की कीमत 59000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की है. एडीए इस टाउनशिप से लोगों को सस्ता और सुलभ आवास या भूखंड मुहैया कर रहा है. टाउनशिप में 4087 प्लॉट हैं. जिसमें ग्रुप हाउसिंग, HIG, MIG, LIG, EWS भी शामिल हैं.