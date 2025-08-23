ETV Bharat / state

25 अगस्त को लखनऊ आएंगे शुभांशु शुक्ला, लेकिन घर नहीं जा पाएंगे, जानिए उनकी बहन खाने में क्या खिलाएंगी - ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 25 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम उनके घर पहुंची और उनकी बहन से बात की.

Photo Credit: ETV Bharat
अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का घर (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 7:13 PM IST

लखनऊ: 25 अगस्त का दिन लखनऊ के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है. अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने गृह जनपद पहुंच रहे हैं. सुरक्षा कारणों से वह सीधे घर नहीं जा पाएंगे, लेकिन पूरा शहर उनके स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ है. शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आगमन से पहले ही उनके क्षेत्र में युद्ध स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं.

नालियों की सफाई, नई सड़कें बनायी गयीं: सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और गली-मोहल्ले में नई सड़कें बन रही हैं. वहां रहने वाले हिमांशु वाजपेई ने बताया कि काम अंतिम चरण में है. दिन-रात मेहनत करके पूरा क्षेत्र संवारने का प्रयास किया जा रहा है.

ईटीवी भारत की टीम शुभांशु शुक्ला के घर पहुंची (Video Credit: ETV Bharat)

स्थानीय निवासी संतोष गुप्ता ने कहा कि यह पल क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने जैसा है. हमें ऐसा लग रहा है, मानो पूरा मोहल्ला इतिहास लिख रहा हो. लखनऊ का नाम अब पूरे देश में नई पहचान पा रहा है.

बहन बना रहीं शुभांशु की पसंद का खाना: शुभांशु की बहन सूची मिश्रा ने बताया कि इस बार भाई घर तक नहीं आ पाएंगे, लेकिन परिवार उनसे मिलने मुख्यमंत्री आवास जाएगा. मन तो यही था कि भाई घर आएं और घर का बना खाना खाएं, लेकिन सुरक्षा कारणों से यह संभव नहीं है. अगली बार जब वह आएंगे, तो जरूर घर आएंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
तेज स्पीड में हो रहा ड़क बनाने का काम (Photo Credit: ETV Bharat)

सादगी पसंद इंसान हैं हिमांशु शुक्ला: सूची मिश्रा ने बताया कि हिमांशु सादगी पसंद इंसान हैं और हमेशा 'सादा खाना, उच्च विचार' के मंत्र पर चलते हैं. कोशिश करूंगी कि मुलाकात के दौरान उन्हें घर का बना दाल-चावल खिला सकूं. यही उनका पसंदीदा खाना है.

डेढ़ साल बाद परिवार से मिलेंगे हिमांशु: हिमांशु की बहन ने कहा कि कि मोहल्ले में हर कोई बस एक झलक पाने को बेताब है. लोग लगातार उनको फोन कर रहे हैं कि उन्हें एक मिनट के लिए ही सही, अंतरिक्ष यात्री से मिला दिया जाए. परिवार भी करीब डेढ़ साल बाद उनसे मिलने जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
शुभांशु के घर के पास नालों की सफाई और मरम्मत (Photo Credit: ETV Bharat)

बच्चे प्रेरित होकर अपने सपने साकार करें: सूची मिश्रा ने कहा कि भाई ने जो काम किया है, वह सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की शान है. हमें गर्व है कि हमारे मोहल्ले से कोई अंतरिक्ष तक पहुंचा. अब चाहती हूं कि इस क्षेत्र के बच्चे भी प्रेरित हों और मेहनत से अपने सपनों को साकार करें.

18 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे: अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के Axiom4 Mission के तहत कुछ दिन पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे. शुभांशु ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
शुभांशु शुक्ला के घर के पास सफाई अभियान तेज (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने 25 जून को अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी. शुभांशु 18 दिनों तक रहकर, रिसर्च करके वापस धरती पर 15 जुलाई को लौटे थे. अंतरिक्ष से धरती पर सकुशल वापस आने पर शुभांशु शुक्ला और उनके अन्य साथियों का भव्य स्वागत हुआ था. उनकी पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई थी.

कौन हैं शुभांशु शुक्ला: शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को यूपी के लखनऊ में हुआ था. वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं. उन्हें 17 जून 2006 को भारतीय वायु सेना में नियुक्त किया गया था. वह एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और ट्रायल पायलट हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के घर के बाहर सड़क की मरम्मत (Photo Credit: ETV Bharat)

उनके पास 2,000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है. उन्होंने MiG-21, MiG-29, Sukhoi-30MKI, Jaguar, Hawk, Dornier और An-32 कई विमान उड़ाए हैं. शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के 1984 मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं.

