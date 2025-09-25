ETV Bharat / state

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय; 'ज्योतिष एवं कर्मकांड' पाठ्यक्रमों में कल से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया, आत्मनिर्भर बन सकेंगे विद्यार्थी

वाराणसी : यदि आप सेना में धर्मगुरु बनना चाहते हैं या फिर वास्तु शास्त्र एवं आंतरिक सज्जा में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है. जी हां, वाराणसी की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इन कोर्सों में दाखिले की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो रही है. कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करके इन पाठ्यक्रमों में अपना प्रवेश ले सकता है







26 सितंबर से शुरू होगा प्रवेश, जारी किया गया नंबर : दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की निदेशक प्रो. विधु द्विवेदी ने बताया कि विद्यार्थियों को इन पाठयक्रमों के अध्ययन से विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध होगा, जिससे विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकेंगे. इस पाठ्यक्रम से सेना में धर्मगुरु बनने के लिए भी राह आसान हो सकेगी. इसके साथ ही वैदिक अनुष्ठान के विशेषज्ञता तथा स्वरोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे. उन्होंने बताया कि इस कोर्स में 26 सितंबर से प्रवेश आरंभ हो रहा है. इच्छुक अभ्यर्थी 9450181867 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद पाणिनि भवन के प्रथम तल, दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र कार्यालय में भी प्रवेश प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं.

