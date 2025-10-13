ETV Bharat / state

दीपावली पर अस्थमा और COPD के पेशेंट ऐसे रखें अपना ख्याल, पटाखों का धुआं कर सकता है परेशान, अपनाएं ये टिप्स

लखनऊ : केजीएमयू रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकान्त ने दीपावली पर लोगों से सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि दीपों का यह पर्व प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. इसे पटाखों की धमक और धुएं से नहीं, बल्कि दीपों की रोशनी से मनाना चाहिए. इस संबंध में केजीएमयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है.

डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि दीपावली में आतिशबाजी का अत्यधिक प्रयोग घातक है. इससे वायु प्रदूषण का स्तर 200 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. जो लंबे समय तक अपने जहरीले असर छोड़ता है. आतिशबाजी के धुएं में कैडमियम, बेरियम, रूबीडियम, स्ट्रॉन्शियम और डाइऑक्सिन जैसे खतरनाक रसायन पाए जाते हैं. ये तत्व फेफड़ों, हृदय, आंखों और त्वचा पर गंभीर असर डालते हैं. आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं न केवल वायु, बल्कि जल और मिट्टी को भी प्रदूषित करता है.

सांस के मरीज घर में ही रहें : डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि भारत में लगभग चार करोड़ लोग अस्थमा और छह करोड़ लोग सीओपीडी जैसी सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं. ऐसे मरीज दीपावली में संभल कर रहें. क्योंकि पटाखों का धुआं और महीन धूल के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर दम घुटने, दमा का दौरा पड़ने या दिल की परेशानी बढ़ाने का कारण बनता है. सांस के मरीज दीपावली में जितना संभव हो घर के अंदर रहें. अधिक से अधिक तरल पदार्थ पिएं. वायु प्रदूषण अधिक होने की स्थिति में मास्क का प्रयोग करें. डॉक्टर की सलाह पर इनहेलर का नियमित रूप से उपयोग करते रहें.