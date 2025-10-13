ETV Bharat / state

दीपावली पर अस्थमा और COPD के पेशेंट ऐसे रखें अपना ख्याल, पटाखों का धुआं कर सकता है परेशान, अपनाएं ये टिप्स

डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि दीपावली में आतिशबाजी का अत्यधिक प्रयोग घातक है. इससे वायु प्रदूषण का स्तर 200 प्रतिशत तक बढ़ जाता है.

दीपावली पर रखें सेहत का ख्याल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 11:58 PM IST

लखनऊ : केजीएमयू रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकान्त ने दीपावली पर लोगों से सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि दीपों का यह पर्व प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. इसे पटाखों की धमक और धुएं से नहीं, बल्कि दीपों की रोशनी से मनाना चाहिए. इस संबंध में केजीएमयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है.

डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि दीपावली में आतिशबाजी का अत्यधिक प्रयोग घातक है. इससे वायु प्रदूषण का स्तर 200 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. जो लंबे समय तक अपने जहरीले असर छोड़ता है. आतिशबाजी के धुएं में कैडमियम, बेरियम, रूबीडियम, स्ट्रॉन्शियम और डाइऑक्सिन जैसे खतरनाक रसायन पाए जाते हैं. ये तत्व फेफड़ों, हृदय, आंखों और त्वचा पर गंभीर असर डालते हैं. आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं न केवल वायु, बल्कि जल और मिट्टी को भी प्रदूषित करता है.

सांस के मरीज घर में ही रहें : डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि भारत में लगभग चार करोड़ लोग अस्थमा और छह करोड़ लोग सीओपीडी जैसी सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं. ऐसे मरीज दीपावली में संभल कर रहें. क्योंकि पटाखों का धुआं और महीन धूल के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर दम घुटने, दमा का दौरा पड़ने या दिल की परेशानी बढ़ाने का कारण बनता है. सांस के मरीज दीपावली में जितना संभव हो घर के अंदर रहें. अधिक से अधिक तरल पदार्थ पिएं. वायु प्रदूषण अधिक होने की स्थिति में मास्क का प्रयोग करें. डॉक्टर की सलाह पर इनहेलर का नियमित रूप से उपयोग करते रहें.

धूल और गंदगी से बचें : डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि दीपावली के दौरान घरों में साफ-सफाई, पुताई और रंगाई-पेंटिंग का चलन बहुत आम है. स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि सफाई के दौरान उठने वाली धूल, गंदगी और डस्ट माइट्स जैसे सूक्ष्म कण हमारे नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. अस्थमा, नाक की एलर्जी और अन्य श्वसन रोगियों के लिए ये धूलकण अत्यंत हानिकारक होते हैं.

दीपावली पर रखें सेहत का ख्याल : रंग, पेंट और वार्निश में उपस्थित रसायन भी श्वसन तंत्र को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे सांस के रोगियों के लक्षण बढ़ सकते हैं. उन्हें अधिक तकलीफ हो सकती है. इसलिए ऐसे रोगियों को घर की सफाई, पेंटिंग या सजावट के कार्यों से दूर रहना चाहिए. यदि घर में रंग या वार्निश किया जा रहा हो, तो जब तक उसकी गंध पूरी तरह समाप्त न हो जाए, तब तक रोगी को उस स्थान से दूर रहना चाहिए. दीपावली के उल्लास में अपनी सेहत की उपेक्षा न करें, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी ही गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से बचा सकती है.

