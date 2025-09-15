ETV Bharat / state

JPSC ने शुरू की विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली, असिस्टेंट प्रोफेसरों में क्यों छा गई मायूसी? जानें वजह

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग की ओर से कुल 23 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है. इनमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और उप निदेशक फिजिकल एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं.

आयोग के अनुसार इन पदों के लिए 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जबकि 8 से 9 अक्टूबर शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा दी जाएगी.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (etv bharat)

गैर शैक्षणिक पदों पर जोर

जेपीएससी द्वारा जारी इस बहाली में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्तियां राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के लिए की जाएगी. इनमें रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक जैसे अहम प्रशासनिक पद शामिल हैं, जिनका सीधा संबंध विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से है. विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़े मानक तय किए गए हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसरों में नाराजगी

इस बहाली की घोषणा के बाद राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों में गहरी मायूसी देखने को मिल रही है. दरअसल झारखंड के 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर इन पदों के लिए अर्हता मानदंड में फिट नहीं बैठते हैं. इस कारण वे आवेदन करने से वंचित हो गए हैं. शिक्षकों का कहना है कि झारखंड में उच्च शिक्षा विभाग और जेपीएससी ने सालों से शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है. समय पर प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से अब स्थिति यह हो गई है कि 15-16 साल तक सेवा देने के बाद भी कई असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च प्रशासनिक पदों पर आवेदन के लायक नहीं रह गए हैं.

प्रमोशन में पिछड़े शिक्षक

झारखंड में लंबे समय से विश्वविद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति का मुद्दा अटका हुआ है. जहां कई राज्यों में नियमित अंतराल पर प्रोफेसरों को प्रमोशन का लाभ मिलता है लेकिन झारखंड में यह प्रक्रिया लगभग ठप है. परिणामस्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर उसी पद पर वर्षों से काम करते आ रहे हैं. इसी वजह से जब गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली की घोषणा हुई तो शिक्षकों को उम्मीद थी कि शायद उन्हें भी मौका मिलेगा लेकिन विज्ञापन में निर्धारित शर्तों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

कुलपति बहाली से भी छूटते हैं झारखंड के शिक्षक