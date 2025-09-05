प्रयागराजः शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रतियोगी छात्रों को बड़ी सौगात दी है. आयोग ने गुरुवार की देर रात असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक आचार्य) के 910 पदों का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा 16 व 17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी. परीक्षा में सबसे ज्यादा हिंदी विषय के अभ्यर्थी सफल हुए हैं. हिंदी में कुल 338 अभ्यर्थी सफल हुए हैं.

33 विषयों की सूची वेबसाइट पर अपलोडः आयोग ने 33 विषयों के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची के साथ ही श्रेणीवार एवं विषयवार कटऑफ अंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं. लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों में इस घोषणा के बाद उत्साह का माहौल है. इसके लिए आपको वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आप अपना रोल नंबर भरकर रिजल्ट देख सकते हैं.

दो चरणों में होंगे इंटरव्यू: आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि साक्षात्कार प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहला चरण 25 सितंबर 2025 से 8 अक्टूबर 2025 तक और दूसरा चरण 28 अक्टूबर 2025 से 4 नवंबर 2025 तक संपन्न होगा. विषयवार विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. अभ्यर्थी अपनी निर्धारित तिथि से दस दिन पहले साक्षात्कार पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे.



10 दिन पहले डाउनलोड होगा कॉललेटर: आयोग ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, संगीत, इतिहास, भूगोल, शिक्षा शास्त्र समेत 33 विभिन्न विषयों में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर विषयवार और श्रेणीवार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं. आयोग के अनुसार शेष विषयों के नतीजे भी इसी क्रम में जारी किए जा रहे हैं. सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले आयोग की वेबसाइट से कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा.







देखिए 33 विषयों में सफल उम्मीदवारों की संख्या



हिंदी में कुल 338 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. इनमें सामान्य वर्ग से 137, ईडब्ल्यूएस से 27, ओबीसी से 94, एससी से 69, पीएच से 8 और डीएफएफ से 3 उम्मीदवारों का चयन हुआ है.

उर्दू विषय में सामान्य वर्ग से 23 और एससी वर्ग से 7 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है.

अंग्रेजी में कुल 238 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं. इनमें सामान्य वर्ग से 106, ईडब्ल्यूएस से 19, ओबीसी से 75, एससी से 34, पीएच से 2 और डीएफएफ से 2 उम्मीदवार शामिल हैं.

संस्कृत विषय में कुल 160 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. इनमें सामान्य वर्ग से 59, ईडब्ल्यूएस से 23, ओबीसी से 43, एससी से 33 और पीएच से 2 उम्मीदवार सफल हुए हैं.

ड्रॉइंग एंड पेंटिंग में 42 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. इनमें सामान्य वर्ग से 24, ईडब्ल्यूएस से 4, ओबीसी से 5 और एससी से 9 अभ्यर्थी शामिल हैं.

संगीत (वोकल) में 33 उम्मीदवार सफल हुए हैं. इसमें सामान्य वर्ग से 13, ईडब्ल्यूएस से 9 और ओबीसी से 11 का चयन हुआ है.

संगीत (वाद्य) में केवल ओबीसी वर्ग के 11 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. वहीं संगीत (तबला) (कोड 27) में 9 उम्मीदवार सफल हुए हैं इनमें सामान्य वर्ग से 3, ओबीसी से 3 और एससी से 3 अभ्यर्थी हैं.

इतिहास विषय में कुल 96 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. इनमें सामान्य वर्ग से 31, ओबीसी से 37, एससी से 27 और पीएच से 1 अभ्यर्थी शामिल हैं.

प्राचीन भारतीय इतिहास में 89 उम्मीदवार सफल हुए हैं. इनमें सामान्य वर्ग से 48, ईडब्ल्यूएस से 10, ओबीसी से 18 और एससी से 13 अभ्यर्थी हैं.

एशियन कल्चर में केवल ओबीसी वर्ग के 4 उम्मीदवार चयनित हुए हैं.

भूगोल विषय में कुल 192 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं. इनमें सामान्य वर्ग से 76, ईडब्ल्यूएस से 27, ओबीसी से 58, एससी से 23, पीएच से 5 और डीएफएफ से 3 शामिल हैं.

मनोविज्ञान में 65 उम्मीदवार सफल हुए हैं. इनमें सामान्य वर्ग से 33, ईडब्ल्यूएस से 9, ओबीसी से 17 और एससी से 6 अभ्यर्थी हैं.

शिक्षा शास्त्र में कुल 101 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. इनमें सामान्य वर्ग से 42, ओबीसी से 36, एससी से 21 और पीएच से 2 अभ्यर्थी सफल हुए हैं.

दर्शन शास्त्र में सामान्य वर्ग से 11 और ईडब्ल्यूएस से 8 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है.





