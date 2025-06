ETV Bharat / state

आरपीएससी: सहायक आचार्य परीक्षा 3-4 जुलाई को, प्रवेश पत्र 30 जून से डाउनलोड करें - ASSISTANT PROFESSOR EXAM

सहायक आचार्य परीक्षा ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 24, 2025 at 7:20 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 7:45 AM IST 4 Min Read

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा-2024 का आयोजन 3 और 4 जुलाई 2025 को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा. परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा. परीक्षा के एडमिट कार्ड (प्रवेश पत्र) आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in और एसएसओ पोर्टल पर 30 जून 2025 से डाउनलोड किए जा सकेंगे. अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है. इसे भी पढ़ें: प्राध्यापक एवं कोच परीक्षा 2024 : तीन विषयों की परीक्षा की गई स्थगित, नई तिथि जारी परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे : मेहता ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा. देरी होने पर परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा जांच और पहचान प्रक्रिया में समय लगता है. लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं.

लाने होंगे यह पहचान संबंधी दस्तावेज : परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा. यदि आधार कार्ड की फोटो अस्पष्ट है तो मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाना आवश्यक होगा. प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना जरूरी है. पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा. किसी बहकावे में न आएं : मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग और अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है. इसे भी पढ़ें: प्राध्यापक एवं कोच भर्ती परीक्षा 2024 : पहले दिन सामान्य ज्ञान की परीक्षा, 68.22 फीसदी अभ्यर्थी हुए सम्मिलित प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा 2024: 352 अभ्यर्थी मुख्य सूची में सफल : राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 27 अक्टूबर 2024 को हुआ था. दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच के बाद 352 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है. इससे जुड़ी पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर 2024 को किया गया था। परीक्षा के फलस्वरुप 1 फरवरी 2025 को जारी विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित प्रशासनिक विभाग की ओर से किया गया. पात्रता जांच के बाद 352 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है.

